Polémica por proyecto de ley que busca limitar la libertad de cátedra en colegios

Por un lado, hay quienes creen que no se puede coartar el debate y, por otro, quienes aseguran que no se debe manipular el pensamiento de los estudiantes.

La iniciativa es del representante a la Cámara Edward Rodríguez. En ella busca evitar que en escuelas y colegios los profesores aprovechen las clases para exponer sus propios intereses políticos.

“Que al interior de las aulas no se les genere odio a favor o en contra de alguien. Buscamos que los niños crezcan en su propio criterio”, asegura Rodríguez.

El proyecto de ley contempla sanciones para los docentes que incumplan.

“Podrá ir desde el llamado de atención hasta la pérdida de su empleo”, resalta.

Redpapaz, una organización que agrupa a miles de padres de estudiantes de primaria y bachillerato de todo el país, anunció que no está de acuerdo con el proyecto.

De igual forma, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Alarcón, dice que las sanciones que contempla ya existen.

“Claro, nosotros no podemos realizar campañas políticas ni proselitismo en nuestras instituciones educativas, porque eso está prohibido en el código disciplinario único”, señala Alarcón.

Advierte que sería perjudicial que mediante un proyecto de ley limiten a los docentes para discutir con los alumnos temas de interés nacional.