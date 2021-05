Polémico viaje de congresistas a Miami en pleno pico de la pandemia y durante el paro nacional

Como se esperaba y tras generar polémica por su salida del país en plena pandemia, hoy sesionaron en Miami los congresistas que viajaron hasta esa ciudad para liderar una audiencia pública con colombianos residentes en el exterior.

A la audiencia asistieron de manera presencial casi una docena de funcionarios. Todos aseguraron haber costeado con recursos propios su viaje.

“Las críticas, bienvenidas, y tenemos que demostrar a qué vinimos, por qué vinimos y que en realidad podamos sacarle provecho a esta audiencia”, respondió Astrid Pérez, representante a la Cámara por el partido de la U.

“Yo creo que el hecho de estar acá no significa que estemos de vagos; no significa que estemos gastándonos los recursos, no. Aquí vinimos con nuestros propios recursos, simplemente porque queríamos posicionar nuestras regiones y ponerlas en la cara ya del mundo”, expresó Carlos Cuenca Chaux, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical.

Durante la audiencia a la que asistieron, además, colombianos residentes en Estados Unidos, fueron tratados temas sobre los lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral migratoria.

Sin embargo, también muchos dejaron claro su deseo de obtener la inmunización contra el COVID-19 durante su visita a ese país.

Publicidad

“No me he vacunado, espero hacerlo poderlo hacer en las próximas horas o días. Hoy hay gente que anda diciendo: no, se fueron a vacunar, fueron a hacer tal cosa; no, aquí estamos es trabajando. Si hay la opción de vacunarnos, bienvenida, si no, me regresaré al país”, contestó al respecto Cuenca Chaux.

“Me quiero vacunar, porque si me vacuno hoy o mañana, el día que tenga la oportunidad, si me lo permiten el estado de la Florida y Miami, es una persona menos que tiene Colombia que atender en su vacunación y mejor, una persona menos que puede contaminar”, dijo Gustavo Londoño, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

“¡Sí, me vacuné! Aquí tenemos que hermanarnos para salvarnos todos, aquí esto no es de clases, esto no es de países, esto es de todos que estamos involucrados en este tema de la pandemia”, aseguró la representante Astrid Pérez.

Y Elizabeth Yay Pang Díaz, representante a la Cámara por el Partido Liberal, manifestó: “Es una nueva oportunidad que hay y, bueno, no la vamos a desprovechar; ya se abrió para que todos los visitantes, todas las personas que de alguna forma pongamos un granito a los recursos de este país, podamos hacerlo”.

La visita oficial de los congresistas a Miami culmina el domingo 2 de mayo.