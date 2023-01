Ponencia pedirá que no regrese el uso del glifosato en Colombia

Desde este miércoles, la Corte Constitucional discutirá el tema. Magistrado Ríos cree que gobierno no ha cumplido con las exigencias para el uso del químico.

La ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, conocida por Noticias Caracol, va negando toda posibilidad de que a Colombia vuelva la fumigación aérea con glifosato como medida para combatir las 180 mil hectáreas sembradas con hojas de coca que hay en Colombia.

Este escrito del magistrado Ríos, que empezará a ser debatido este miércoles por la sala plena, es claro en advertir que el gobierno no ha cumplido con las seis exigencias emitidas por ese tribunal en el 2015, cuando fue suspendida la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

El gobierno Duque está muy pendiente de esta decisión porque está convencido de que este mecanismo es el más eficaz para reducir el número de áreas cultivadas de hoja de coca.

El fallo apoyaría la posición de líderes comunitarios que en una audiencia pública señalaron las afectaciones para la salud.

La ponencia también plantea algunos problemas con las consultas y la afectación de la aspersión aérea con el químico a la comunidad.

“Dijeron que habían ido después a medir el impacto de las fumigaciones y eso no es real”, declaró Víctor Luna, líder comunitario de Nóvita.

Si bien la ponencia es radical en no autorizar el regreso de la fumigación, hay algunos magistrados que desde ya no están de acuerdo con esos argumentos y estudian proponer otras fórmulas que permitan el regreso de la aspersión a través de la modulación de la sentencia que las prohibió.

Vea también:

Que el glifosato no sea la muerte para nuestro territorio, pidió gobernador de Nariño a Duque