Ponente de ley de sometimiento advierte al Gobierno: “Si no rearman mayorías se le va a hundir todo”

El senador Ariel Ávila, coordinador ponente del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, le hizo un llamado al gobierno de Gustavo Petro si quiere que las iniciativas que se discuten en el Congreso sean aprobadas.

“Frente a las mayorías yo sí le mando un mensaje al Gobierno: este Congreso lleva parado un mes y medio y se le va a hundir todo, no solo esta ley. Si no rearman mayorías va a ser imposible que cualquier ley pase”, aseguró.

El senador por la Alianza Verde, de la coalición del gobierno, señaló que la ley de sometimiento no será radicada con mensaje de urgencia, por lo cual, en el mejor de los casos, tendrá dos debates hasta el fin de esta legislatura y los otros dos quedarían pendientes para el próximo periodo.

La ponencia será presentada este miércoles, 24 de mayo de 2023, en la comisión primera del Senado en medio de un ambiente totalmente enrarecido y no muy positivo por las dificultades que atraviesa la paz total propuesta por Gustavo Petro, luego de que se suspendiera el cese al fuego con el estado mayor central de las disidencias de las FARC.

Publicidad

Estos son los puntos principales que plantea la ley de sometimiento a la justicia:

¿Quiénes podrán hacer parte de la ley de sometimiento?

Describe 23 organizaciones, que son las bandas criminales de alto impacto que estarán en los artículos tercero y cuarto bien definidas. La encabeza el Clan del Golfo, el bloque Virgilio Peralta, Los Rastrojos Caribe, Los Shottas y Los Espartanos de Buenaventura, entre otros.

Para evitar los colados de delincuencia común habrá un doble candado, una comisión de alto nivel y la misma Fiscalía General de la Nación, que puede excluir gente de las listas cuando quiera.

Publicidad

Penas carcelarias

Serán de un mínimo de 10 años para quienes ya están en la cárcel cumpliendo su condena y para quienes están por fuera serán penas de entre 6 y 8 años con una pena supervisada por fuera de 4 años, es decir, un total de cerca de 10 a 12 años.

Bienes

Se mantiene que los narcos se podrán quedar con el 6% de los bienes cuando se aplique la extinción de dominio, pero nunca que esto supere los 11.000 millones de pesos.

No tendrán estatus político, por lo cual la encargada de todos estos procesos será la justicia ordinaria.

Ariel Ávila agregó que en el texto “se doblaron los tiempos procesales para que la Fiscalía pudiese hacer la imputación de cargos a todas estas organizaciones criminales, se mantienen los cuatro pilares, no hay reconocimiento político, no hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces, no hay nuevos procedimientos, es la justicia ordinaria, se mantienen los estándares de la ley de extinción de dominio de hasta el 6% para retornar la riqueza de bienes entregados de forma oportuna”.

Publicidad

Pero la ley de sometimiento llega a debate en el Senado sin tener los votos en la comisión primera.

El senador David Luna señaló que “la gente que tiene representación en la comisión primera claramente no solo tiene preocupaciones, sino muchísimas objeciones, y en ese sentido pues el Gobierno, no sé si a través de mermelada o qué, tratará de sacarlo adelante. Con Cambio Radical no van a contar”.

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, dijo que entre los reparos a la ley de sometimiento está el “que haya beneficios especiales para grupos narcotraficantes, que haya negociación con ellos, que se tenga por fuera del escenario actual que existe, es decir, no pueden definir escenarios diferentes”.

Publicidad

Pidió “que se tenga en cuenta a las víctimas, que haya procesos de verdad, de justicia y reparación como deben existir en este tipo de procesos”.