¿Por culpa de la reforma política se acabó la luna de miel de Alianza Verde y el Gobierno?

En las últimas horas se vivió un acalorado debate en la plenaria del Senado para conciliar el texto de la reforma política, que superó su primera vuelta en el Congreso. Muchos legisladores de la bancada de Gobierno manifestaron su inconformidad con decisiones de la actual administración a lo largo del periodo que termina; incluso desde la Alianza Verde hablan de declararse en independencia.

Para muchos verdes que venían sumando molestias con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el trámite de la conciliación de la reforma política fue la gota que rebosó la copa.

“Representantes y senadores me han manifestado que están completamente decepcionados. Hoy le hago un llamado a mi partido, declarémonos en independencia y echemos para adelante”, expresó el senador Jota Pe Hernández.

“Yo lo digo con toda sinceridad: la reforma política tal y como ha sido concebida no me permite apoyarla”, aseguró Inti Asprilla.

“Y quiero manifestarles que esta reforma no cuenta con la mayoritaria participación del Partido Alianza Verde”, manifestó Iván Name.

Sólida empezó la luna de miel entre el Gobierno y su coalición el pasado 20 de julio, reforzada el 7 de septiembre cuando cada partido hizo su declaratoria política. Una inminente aplanadora para la aprobación de proyectos con 78 de 108 senadores y 145 de 188 representantes a la Cámara, pero con el pasar los meses esa luna de miel podría estar llegando a su fin.

“Ayudé a que Gustavo Petro fuera electo y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías en este país. Es vergonzoso, es doloroso”, dijo Katherine Miranda, representante de la alianza Verde.

“A Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el código electoral en tres semanas”, exclamó la representante Catherine Juvinao.

Sin embargos, hay reparos desde todos los sectores.

“Yo anuncio mi voto negativo porque considero que esta conciliación no se ajusta a lo que muchos de nosotros hemos discutido frente a lo que queríamos de la reforma política”, recalcó Alejandro Carlos Chacón, senador liberal.

“El Partido Conservador, que quiere hacer parte de este cambio que votó Colombia entera, pues evidentemente tiene unas posiciones que de pronto no le gustan al Gobierno nacional, pero que nosotros en nuestra ideología nos mantenemos”, señaló Juan Carlos Wills, representante conservador.

Las molestias se extienden hasta el mismo Pacto Histórico por la reforma política y nombramientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro.

“Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en pisotear a las minorías”, afirmó Gustavo Bolívar.

“Estoy muy preocupado por lo que pasa en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quienes están dirigiendo esta entidad no atienden la emergencia sanitaria que tenemos con la niñez”, agregó Alexander López, senador del Pacto Histórico.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro aceptó los reclamos de su coalición y anunció medidas.

“Vamos a tener la posibilidad de revisar todas estas normas nuevamente a la luz de las críticas que han recibido y este es un Gobierno que ha probado que en todos los proyectos que escucha que razona y que mejora todo lo que haya que mejorar”, aseguró Alfonso Prada, ministro del Interior.

Los verdes esperan poner sus molestias sobre la mesa ante el mismo presidente Petro, durante un encuentro programado para el lunes a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño.