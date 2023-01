Por doble militancia, representante del Centro Democrático Luis Emilio Tovar quedó sin curul

El fallo no se había hecho efectivo por una aclaración que había pedido el congresista.

Con la decisión, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se quedó sin presidente.

“Durante una reunión política en Arauca, el señor Tovar Bello hizo manifestaciones concretas de apoyo y acompañamiento a un candidato a la Cámara por Bogotá, que milita en un partido diferente al Centro Democrático, al cual pertenece”, estableció el alto tribunal.

Una decisión que ya se había tomado, pero que no estaba en firme por cuenta de una aclaración y una tutela presentada por Tovar.

El hasta hoy investigador y presidente de la Comisión de Acusación, respeta, pero no comparte, el fallo.

En cuanto al futuro de los procesos que cursan en el órgano, como el del fiscal Néstor Humberto Martínez, el exmagistrado Leonidas Bustos y demás aforados, Tovar dio fe de que su ausencia no los afectará en nada.

“No soy yo el que va a detener el transcurso de la comisión (…) simple y llanamente eligen nuevo presidente, ya los procesos están repartidos a cada uno de los investigadores. Ese reparto que va llegando de los nuevos lo va haciendo el presidente que esté”, señaló Tovar.

Cuando regresen las sesiones ordinarias del Congreso se definirá quién será el nuevo presidente de la comisión.