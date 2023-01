¿Por qué algunos congresistas piden no vender Medimás a una empresa extranjera?

Durante una audiencia pública, los parlamentarios expusieron las razones por las que consideran que se puede volver un “foco de corrupción”.

Durante el acto, se revelaron varias irregularidades que habría encontrado una auditoría de la Contraloría a la EPS.

“Encontramos pagos de intereses de mora en servicios públicos, bonificaciones a empleados y directivos de la empresa, y pagos a un proveedor que suministró estrategia de comunicación y relaciones públicas, que no tenían relación con la prestación del servicio de salud”, afirmó la contralora delegada Ana María Bonfante.

Para el gremio de la salud, la historia de Medimás estaba cantada. Señalaron que volver a hacer una transacción de este tipo deja en vilo a los más de cuatro millones de pacientes que atiende la entidad en el país.

“Cómo es que la población se va a transar o se va a vender tres veces en menos de cuatro años. Ya no son ni pacientes, ni usuarios, ni clientes, ni personas con dignidad, sino que se convirtieron, de un momento otro, en activos intangibles”, dijo Juan Carlos Giraldo, de la Asociación de Hospitales y Clínicas.

Por su parte, la vicepresidenta jurídica de Medimás, María Camila Aguirre, sostiene que los pacientes no están desamparados: “Nosotros estamos obligados a seguir prestando el servicio, con venta o sin venta. Estamos comprometidos con los empleados, estamos trabajando para dar ese cumplimiento”.

Lo que más preocupa a los que buscan que se frene la venta a un operador extranjero es que termine convirtiéndose en “foco de corrupción”.

“Lo que no puede ser es que Colombia se convierta en el paraíso de los corruptos del mundo entero, que vengan a asociarse con los de aquí”, señaló el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo.

Frente a las irregularidades que halló la Contraloría, la EPS dijo que dará las explicaciones correspondientes a la entidad.

