¿Por qué aún no hay una negociación formal entre gobierno y comité del paro?

Este lunes, se cumple el noveno día de conversaciones entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. A pesar de las intensas y largas jornadas, las partes aún no llegan a un acuerdo definitivo sobre las garantías para la protesta, requisito para comenzar la negociación formal.

“Yo creo que vamos a concluir en un acuerdo de garantías que no va a llenar las expectativas, pero vamos a seguir exigiendo que no haya un muerto más, un herido más, que no haya más detenidos y que no se siga abusando del uso de la fuerza”, señaló Alirio Uribe, representante de las plataformas de derechos humanos.

Ese acuerdo es la condición para instalar oficialmente la mesa para negociar el pliego de emergencia.

“Esperemos avanzar en lo que espera todo el país, que es un acuerdo, una negociación y, sobre todo, lo más importante la solución de los problemas”, enfatizó Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo.

Para los garantes, urge dar un mensaje al país en el avance de las negociaciones.

"En Colombia es necesario recuperar el sentido de humanidad en profundidad, eso significa recuperar el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano", monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social.

En medio de este clima de negociación, el comité del paro rechazó la violencia que ha impedido el paso de misiones médicas.

“Todo nuestro rechazo a cualquier forma de vandalismo, eso es ajeno a nuestras prácticas y no lo avalamos, no lo compartimos, no lo estimulamos y tiene nuestro rechazo absoluto”, subrayó Francisco Maltés, presidente de la CUT.