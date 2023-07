¿Por qué el Centro Democrático no apoyó a Óscar Iván Zuluaga en su aspiración presidencial en 2018?

Lo que antes fue férrea defensa, hoy se convierte en una ola de decepción generalizada en el Centro Democrático, el partido por el que Óscar Iván Zuluaga se inscribió para los comicios presidenciales de 2014 y fue precandidato en posteriores procesos electorales.

El descontento fue manifestado primero por el jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe, que pidió claridad sobre esta situación de presuntos ingresos de dineros de Odebrecht a la campaña de Zuluaga.

El Centro Democrático defendía a capa y espada a Zuluaga de los actuales señalamientos presuntamente confesados por el excandidato en los audios revelados por la revista Semana. Congresistas como Paloma Valencia afirman sentirse engañados . La senadora describió en un hilo, que no quiso ampliar con mayores detalles, que Zuluaga fue su candidato.

“Sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza", dijo.

Y es que la mano siniestra de Odebrecht ha sido tema de todas las campañas, incluso quienes lideraron la argumentación contra el expresidente Juan Manuel Santos en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes aseguran que jamás esperaron que la historia diera este vuelco en contra de su propio partido político.

“Pues es claro que hay una crisis de confianza en la política con razones, lo que pasa en las campañas políticas presidenciales y regionales en el país ha tocado a nuestro partido, ha tocado por supuesto el gobierno de la época del presidente Santos, lo que uno pide de la justicia es que haga celeridad y aproximación a los casos de manera simétrica, digamos, por partes iguales, no en una sí y en otra no”, manifestó Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático.

Otros, como el exsenador José Obdulio Gaviria, dicen que siempre cuestionaron el proceder de Zuluaga y apoyan la tesis del expresidente Uribe, en el sentido de que no se respaldó la aspiración de Zuluaga en 2018 cuando no trajo el certificado que lo libraba de culpa.

“Precisamente, el presidente no aceptó meterse en esa vaca loca, no aceptó su inscripción y el comentario que se hace respecto a mí, en el año 2017, es ese de que nosotros estamos estábamos acompañando la candidatura del doctor Iván Duque, precisamente como una manera de también rarificar la decisión de que, mientras no hubiese claridad, él no podía participar y de hecho no participó en la consulta interna”, señaló José Obdulio Gaviria.

Reconocen la afectación al partido y la falta cometida contra la opinión pública por defender una campaña que terminó en lo que tanto critican.