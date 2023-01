¿Por qué gobierno Duque le consultó sobre la reelección presidencial indefinida a la CIDH?

El tema generó tanta polémica que funcionarios salieron a dar explicaciones. Para la oposición, se deben aclarar los alcances de esta consulta.

Este fin de semana, la Cancillería colombiana presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta sobre el tema de la reelección presidencial indefinida, lo hizo argumentando que se busca velar por la democracia en la región.

Publicidad

"Aquí no estamos hablando solo de Bolivia, sino de otros países que, so pretexto de un derecho humano de una persona, están poniendo, a mi juicio, en riesgo los derechos humanos del resto de la población”, declaró Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

No obstante, senadores como Iván Cepeda señalaron que resulta extraña esta solicitud.

“Esta puede ser una manera de comenzar a explorar y cultivar de nuevo poner en el centro del debate nacional una eventual reelección presidencial”, expresó el senador del Polo Democrático.

Frente a estas críticas, Gómez recalcó: "No existe ese análisis de esa posibilidad. Es más, el documento de la solicitud de opinión consultiva contiene expresamente el hecho de que Colombia no va a cambiar la Constitución, por lo menos no en este gobierno".