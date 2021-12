¿Por qué hubo baja participación en elecciones de Consejos de Juventud en Colombia?

Con una baja participación de los jóvenes se llevaron a cabo las primeras elecciones en Colombia de los Consejos de Juventud . De los 12 millones de personas habilitadas para votar, solamente lo hicieron 1.227.000.

“Lo que vimos ayer es una falta de interés de los jóvenes a salir a votar, muy incoherente porque venimos de un paro donde la mayoría de los manifestantes activos eran jóvenes”, explicó Santiago Baquero, excandidato en estos comicios.

“Faltó mucha pedagogía por parte de la Registraduría, cómo puede ser que un tarjetón sea tan confuso”, dijo por su parte Jerome Sanabria, quien también se había postulado.

Otros candidatos señalan que, aunque hubo fallas, los jóvenes hablaron y hoy se debe pensar es en el presente. Juan David Cuadros, exparticipante, señaló: “Los jóvenes demostramos que queremos el cambio y que en nuestras manos está y que nosotros no somos el futuro, somos el presente”.

Para la Registraduría Nacional estas elecciones de los Consejos de Juventud fueron exitosas teniendo en cuenta que la gran mayoría de candidatos no contaba con recursos para hacer campaña. “No podemos olvidar que esa es la primera vez que se realiza en Colombia la elección de Consejos de Juventud, que estos consejeros no van a recibir salario, que no tienen derechos a gastos de reposición de la campaña, son 1 millón 300 mil votos a pulso, de conciencia y opinión”.

Según la Registraduría, hubo más de 147 mil votos anulados, dentro de las cifras significativas de esta jornada electoral se destaca que en Cali ganaron las listas independientes y el movimiento que más obtuvo votos fue Cali en Resistencia.

Estas elecciones de los Consejos de Juventud le costaron al país 200 mil millones de pesos.