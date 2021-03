¿Por qué la CSJ no investigó conversación sobre supuesta alianza para salpicar campaña de Santos?

Noticias Caracol reveló una conversación entre el excongresista fallecido Juan José García y el exfiscal Néstor Humberto Martínez en la que se habla de un supuesto plan orquestado por Musa Besaile y el Ñoño Elías para enlodar la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Al respecto fue consultado Jesús Alberto Yepes, abogado del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, y estas fueron sus impresiones.

¿Qué reacción tiene ante el supuesto plan que se vendría fraguando desde la cárcel para enlodar a Juan Manuel Santos y que relación tiene con el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade?

“Por supuesto que tiene una estrecha relación. Desde hace 3 años nosotros venimos denunciando que el senador Bernardo Elías, con otros detenidos en el patio R de la cárcel La Picota, estaba concertándose para conspirar y dar falsas declaraciones contra el doctor Luis Fernando Andrade. En el testimonio que rindió la semana antepasada quedó en evidencia que él no es testigo, que lo suyo no es otra cosa que historietas llevadas ante un juez de la República procurando que le otorguen un principio de oportunidad. Lo de la carta y el día anterior es muy grave, porque una vez más ratifica que el señor Bernardo Elías pasó de un concierto para delinquir y afectar la administración pública, a un concierto para delinquir, degradar y dañar la administración de justicia. Así que lo que vimos, o hemos podido constatar el día anterior, es que teníamos la razón; que el señor Bernardo Elías no es testigo y se que ha ingresado a una conspiración para hacerles daño a distintas autoridades, entre ellas al doctor Luis Fernando Andrade”

Publicidad

¿Por qué la comunicación en la que habla Martínez con el hermano del excongresista Álvaro García no fue valorada por la Corte Suprema de Justicia?

“La interpretación correcta es otra. Lo que ocurre es que la Corte Suprema de Justicia precisamente no le ha otorgado ningún beneficio a las personas que se habrían concertado para declarar falsamente contra distintas autoridades. Yo diría que lo que tenemos es la evidencia que la Corte Suprema de Justicia entendió, a través de esa comunicación, que estaba bajo riesgo la administración de justicia. Por supuesto no se ha podido tener el testimonio en vivo del doctor Juan José García, entre otras razones, porque él posteriormente murió. Pero la Corte Suprema de Justicia no le ha dado beneficios judiciales a las personas que aspiraban a obtenerlo a través de estas mentiras. Esta es la mejor corroboración de la gravedad de lo que entonces se denunció ante el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia”

Pero la CSJ supo de este supuesto plan porque fue notificado por el exfiscal Martínez, ¿por qué no se procedió a investigarlo?

“Lo que yo he podido entender es que ahí se menciona a un senador que luego fue acogido por la JEP. Y, en el caso del señor Bernardo Elías, él no ha recibido ningún beneficio. El senador Bernardo Elías lleva tres años y medio procurando que alguna autoridad le dé beneficios por colaboración. No lo ha logrado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, recurrió a la JEP y en la JEP le dijeron que no porque quería o pretendía engañar a la administración de justicia, y ahora regresa en el proceso del doctor Luis Fernando Andrade con una nueva historia que no tiene ninguna consistencia, comoquiera que a través del contrainterrogatorio se estableció que él no es testigo de ningún hecho relevante sobre este particular, así que lo que ha quedado claro ante la justicia es que era evidente el ánimo conspiratorio y, por lo mismo, no ha obtenido el senador Bernardo Elías ninguna audiencia o beneficio. Es lo mejor para concluir que esto era verdaderamente una conspiración”

Pese a que hay denuncias, si supo la corte de eso, no queda claro por qué no se verificó

“La información que yo tengo es que el senador Juan José García no habría comparecido a ratificarse bajo la gravedad de juramento en la corte. Si se le hace un seguimiento a la grabación que esta persona tuvo en vida con el señor fiscal general de la época él advierte que pone en conocimiento los hechos tan graves que acaba de conocer en la cárcel La Picota, pero él no se quiere involucrar en los hechos, entre otras razones, por ser amigo o muy cercano, algo así de dice, a las personas que estaban fraguando la conspiración, pero es muy delicado que el mismo doctor Juan José García ratifique al señor fiscal en esa comunicación que él conoció ese hecho y que lo puso en conocimiento del presidente de la República. Lo que tengo entendido es que ese documento llegó a un proceso o a un expediente donde se estaban tramitando unos beneficios por colaboración de otro senador y como ese principio o colaboración se terminó, pues se desestimó seguir avanzando en los hechos, entonces la corte llegó hasta ese momento. En la grabación claramente ratifica que el testigo estuvo en la cárcel, que es conocido, que tenía alguna relación de amistad con los conspiradores y que llevó esa información a la Presidencia de la República.

Publicidad

Esto debió merecer una compulsación de copias especial y dar inicio a una investigación para llegar al fondo de esos hechos, sin lugar a dudas. Lo que yo estoy planteando es que la comunicación entre el fiscal y el doctor Juan José García no pierde valor por el hecho de que la corte no haya empezado un proceso especial de investigación. Se debió haber adelantado una investigación exhaustiva."