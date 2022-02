¿Por qué María Fernanda Cabal llamó “mamerto” a Iván Duque? La senadora responde

María Fernanda Cabal le salió al paso a la polémica conversación en la que llamó “mamerto” al presidente de Colombia, Iván Duque , y que fue difundida el pasado fin de semana por la revista Cambio. La congresista habló del tema con Noticias Caracol Ahora.

¿Por qué le dice “mamerto” a Iván Duque?

El marco de la conversación era privado, lo que es realmente sorprendente que una revista que anuncia su reapertura por la vía digital use este método. Usted cuando habla en privado dice lo que quiere y además tiene unas expresiones que no las dice en público.

Por fortuna, yo soy la misma persona en público y en privado, no propiamente con las expresiones que dije de forma divertida, que se estaban pareciendo a las del ingeniero. Pero es una conversación con un personaje que me costó mucho trabajo saber quién era, no es un militar, es un señor que se llama Carlos Varela, que me empezó a escribir con mucha frecuencia, muy frenético, desde hace unos tres meses.

Y en este momento nos comunicamos. Es la primera y única vez que he tenido una comunicación telefónica con él, pensé que lo que decía era verdad, no sé si el señor está en sus cabales o no, pero lo que es cierto es que él mismo, según el sonido, pienso que me puso en altavoz y me grabó, y después buscó cómo hacer pública esta comunicación.

Lo que queda claro en esta conversación es que está informe con el Gobierno, ¿qué no le gusta del presidente Duque, de su gobierno, por qué hay malestar?

Muy poco, estaba inconforme desde el principio. Está conversación no es nada reveladora porque no dice nada diferente a lo que he dicho desde el inicio.

Sí, mi inconformidad es que nosotros duramos ocho años enfrentando al gobierno Santos, habiéndose elegido Santos con las banderas del presidente Uribe, y lo que finalmente recogimos después de esos ocho años fue llegar al poder.

Un gobierno que no quiso hacer espejo retrovisor, cuando Santos había hecho lo que le había dado la gana con el presupuesto y un gobierno que finalmente escogió un gabinete ajeno a la misma bancada, un gabinete de personas que unas ni siquiera las conocíamos, y se encapsuló.

Fueron unas invitaciones de la bancada, al principio, como mucho más cercanas en la Casa de Nariño, después se fueron distanciando hasta que volvió ninguna. Yo recuerdo la última, que fue casi rogada por María del Rosario, para que el presidente estuviera con la bancada.

Muy aislado, muy alejado, muy pretendiendo tener un gobierno independiente de las banderas que lo eligieron y, pues, vea los resultados. Creo que el peor error que puede cometer alguien es darle la espalda a quienes lo llevaron al poder.

Para nosotros es claro que el legado de Uribe fue la seguridad que nos devolvió el país, es claro que la confianza inversionista volvió, que los programas sociales pudieron llegar a muchos más pobres. Todo funcionó y ahí están los números. Y este gobierno en el que pretendíamos que se hicieran realmente cambios, pues no se hicieron.

Mi mayor reparo con este gobierno es que gobernó con todos los santistas, o sea, parece que no hubiera uribistas ni afines al Centro Democrático que fueran capaces de ocupar cargos. Esto lo repetí en varios escenarios.

De hecho, logré frenar algunos nombramientos de gente abiertamente enemiga, grosera con el presidente Uribe, incluso con el mismo presidente Duque, gente grosera con nosotros públicamente que terminaron premiados con cargos, cuando los ocho años de sequía de gente nuestra, sobre todo en las regiones, pues lo que hicieron fue extenderse en este periodo presidencial.

¿Se arrepiente de haber votado por Duque?

La tristeza no es, es más cuando uno siente desconcierto, el desconcierto ya pasó, eso fue inicial. Nosotros pensamos que se iba a lograr cambiar algo, pero no fue así, no se cambió.

Es dolor por este país porque, independiente de lo que piensen en el partido y el presidente Uribe, Colombia es un país que si fuera realmente libre tendría una capacidad de crecer como ningún otro en América Latina.

Yo veo a Colombia como un país cartelizado, donde cada ley tiene dueño, donde los monopolios son los que enriquecen a pocos y no les permiten competir a muchos.

Cuando usted logre identificar las necesidades del sector real de la economía, tumbar leyes malas, modificar, tumbar resoluciones, tumbar decretos, que le hacen daño a quien genera riqueza, usted cambia.

Mientras usted siga manteniendo ciertos privilegios, no va a haber una generación de riqueza ni de empleo, que es lo que se espera.

No se redujo el tamaño del Estado, que era una promesa de este gobierno. No soportamos este gigantismo con duplicidad de funciones. ¿Usted sabe que el Congreso es más grande en proporción a su población que el de Brasil, que el de China, que el de Estados Unidos?

A propósito de sus reparos al presidente y de su expresión al llamarlo “mamerto”, Duque respondió que “de asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado”. ¿Cómo lo entiende?

Para mí no es intrascendente no tener una identidad de doctrina con un partido que lo eligió, no es intrascendente porque de esa plataforma se desprenden las decisiones que van a ir en beneficio o no del desarrollo de un país.

Y le puedo poner ejemplos. Este gobierno sufrió los embates más terroríficos de lo que se llamó el paro nacional , que yo lo identificó como una toma guerrillera financiada por el narcotráfico, que tristemente fue mostrarnos esa capacidad, sobre todo, de esas mentes, como los elenos, de bloquear un país.

Esa capacidad de movilización que antes era rural, pero que entendieron que ahora la guerra tenía que ser urbana.

Cómo nos colapsaron, especialmente mi ciudad (Cali) y mi región (Valle del Cauca), estratégicamente, porque Buenaventura obviamente es el pálpito, es la arteria que mueve toda la economía del país.

Y, en fin, sí me preocupa que uno vaya por una vía diferente, pero para mí no era sorpresa. Creo que este presidente nace en el ala liberal, un ala liberal que lo demuestra en sus columnas, en sus afinidades, en sus enemigos, a quien identificada en su momento sus enemigos, y termina en un partido donde no siente realmente identidad. Yo nunca lo vi realmente cómodo aquí.

