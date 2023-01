¿Por qué reuniones del Gobierno y el comité de paro no han empezado a dar resultados?

Mientras que el primero se mantiene en entablar un gran diálogo nacional, el segundo exige una mesa de negociación.

"Cualquier diálogo o cualquier conversación como lo ha venido sosteniendo el gobierno no crea hechos vinculantes, en cambio cualquier negociación tiene un acto vinculante", argumentó Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, sobre lo que le pide al Gobierno de Iván Duque.

Entre tanto, Diego Molano, director del departamento administrativo de Presidencia, le pidió al comité del paro nacional especificar los 13 puntos del eje temático para entender “cuál es el alcance, para poder saber cómo nos sentamos”.

Sin embargo, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, no comprende esta exigencia porque considera que los puntos son claros.

“¿Qué imprecisión hay frente al tema de retirar el proyecto de ley de reforma laboral 212 del Congreso de la República? Eso es claro y preciso. Dos, derogar el decreto 2111 de 2019 que creó el Holding financiero o grupo bicentenario, eso no es ninguna imprecisión”, subrayó.

Los promotores del paro nacional dicen que mantendrán las movilizaciones, aunque esté agendada una nueva reunión con el Gobierno.