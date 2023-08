¿Por qué se habla de una parálisis del Congreso de la República?

Se habla de una parálisis legislativa en el Congreso de la República. Los congresistas no sesionaron este miércoles, 9 de agosto de 2023, porque se cancelaron las plenarias citadas tanto en Senado como en la Cámara de Representantes.

“Debido a la situación presentada en varias ciudades del país, ha sido necesario aplazar la sesión plenaria convocada para el día de hoy”, se informó en un comunicado.

Esto sería en referencia al paro de taxistas convocado a nivel nacional. Sin embargo, algunos congresistas cuestionaron este motivo.

“Bueno, es verdad que ha habido momentos como que va y viene, por lo menos de operación tortuga, es decir, fue ostensible al finalizar el periodo legislativo anterior. Yo, por ejemplo, hubiera preferido que hoy sesionáramos, es verdad que básicamente estábamos todos aquí en Bogotá. Sigo creyendo en la buena disposición que han manifestado las presidencias de Senado y Cámara”, manifestó Wilson Arias, senador del Pacto Histórico.

Por su parte, Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, señaló: “Con decepción y con preocupación, llego al Congreso el día de hoy y me encuentro con los senadores en los pasillos sorprendidos, ¿cómo es que cancelan una plenaria que por lo que está sucediendo en las ciudades cuando los senadores no tienen necesidad de transportarse el día de hoy, ya que desde ayer están en la ciudad de Bogotá? Siento que se están trancando grandes proyectos que son de beneficio para el pueblo colombiano”.

Unos manifiestan que es la falta de ambiente en el Gobierno, que no tiene una coalición clara en el Congreso, mientras que otros dicen que es por cuenta de la oposición que no cita a estos debates y no deja que avancen.

Sin embargo, son varias las reformas que no ha radicado el Gobierno como la reforma laboral, anunciada para el 20 de julio, la reforma a la educación, la de sometimiento a la justicia, la humanización carcelaria, el código minero y entre otras que ya había anunciado. Tampoco han entrado a plenaria la reforma a la salud ni la reforma personal.

“También hay unas que se tiene que poner en el orden del día en la plenaria. La laboral, la de la salud, que son bien, complejas estamos esperando que se pongan, y estamos aquí a media cuadra que radiquen las reformas, el Congreso las está esperando”, indicó Alejandro Carlos Chacón, senador del Partido Liberal.

“Yo creo que lo que está haciendo el Gobierno es esperar a confirmar las mayorías, está tratando de acomodarse, evidentemente, hoy el Gobierno todavía no conserva las mayorías y creo que, para que logren sacar adelante las diferentes reformas que quiere el Gobierno, pues tiene que tener una coalición importante para que logren pasar aquí en el Congreso de la República”, dijo Juan Carlos Wills, representante conservador.