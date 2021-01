¿Por qué tanta confidencialidad en contratos de vacunas? Iván Duque responde esta y otras polémicas

Juan Roberto Vargas acompañó a Iván Duque en un recorrido que hizo por Bahía Solano y Tutunendo, en Chocó, y desde allí habló sobre temas que han levantado polémica en su Gobierno y lo que prevé en medio de la pandemia.

Sobre esta última y las vacunas que, insiste, empezarán a aplicarse en febrero, dijo que no puede violar la confidencialidad establecida en los contratos firmados con las farmacéuticas porque “se cae el contrato y no puede recibir la vacuna. Esto no es un tema solamente de Colombia, es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y muchos países de Europa”.

No obstante, afirmó que los organismos de control sí pueden ver los acuerdos establecidos “siempre y cuando se proteja también esa confidencialidad”.

Sobre el confinamiento que se dio en 2020 con el coronavirus y que en 2021 se volvió a implementar en algunas regiones, depende del compromiso de todos “que no tengamos esta situación”.

“Si las personas se empiezan a aglomerar en las casas, empiezan a relajarse en el uso del tapabocas, eso siempre nos va a traer una factura”.

Vea la entrevista completa de lo que dijo Iván Duque desde Bahía Solano.

Publicidad

Luego, al trasladarse a Tutunendo, corregimiento cercano a Quibdó, el presidente Duque habló de otros temas polémicos. Uno de ellos, la salida de Julia Miranda de la dirección de Parques Nacionales.

“Ella llevaba una trayectoria larga, al frente de Parques Nacionales y nosotros consideramos que era importante también renovar. Hoy tenemos una persona que mucha gente lo quiso tratar de caricaturizar y es que venía de manejar el Instituto Distrital de Canchas Sintéticas”, manifestó.

Sobre la supuesta injerencia de funcionarios de su gobierno en la campaña de Estados Unidos, por ejemplo, de Francisco Santos, Duque salió en su defensa e incluso criticó que su antecesor Juan Manuel Santos, primo del embajador, dijo en 2016 que “‘a Colombia le sirve más Hillary que Donald Trump’, y nadie dijo nada”.

Otra polémica reciente en su gobierno fue la frase que pronunció Margarita Cabello en su posesión como procuradora general, donde dijo “nuestro gobierno”, afirmó que “si lo ve en el contexto de su discurso, se refirió a una solicitud que nosotros hemos hecho a los organismos de control para que acompañen el proceso de vacunación del país”.

Además, dijo que no ha puesto amigos en los organismos de control.

“Y aquí no se trata de presentar amigos, porque si fuera solamente ese criterio, seguramente nadie los elegiría”, sostuvo.

Publicidad

Para ver la entrevista completa de Iván Duque desde Tutunendo haga clic aquí.