Posición del Gobierno Petro frente al ataque de Hamás a Israel es “ambigua”, dicen analistas

En las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos le solicitó al presidente Gustavo Petro condenar las acciones del grupo Hamás contra Israel. Esto luego de la cantidad de publicaciones que ha hecho el jefe de Estado de Colombia respecto a la guerra que se desarrolla en el Medio Oriente y a su apoyo a Palestina.



De acuerdo con los analistas, “al presidente se le fue la mano” y no está teniendo en cuenta las dos caras de la guerra. Sostienen que, si bien es respetable su posición respecto al conflicto, la forma en la que lo ha hecho no ha sido la mejor, pues "una cosa es reconocer a Palestina y otra muy diferente es no querer condenar a un grupo terrorista".

Según los expertos, lo que el gobierno de Joe Biden le está pidiendo a Gustavo Petro es ser coherente con sus declaraciones: “Si él dijo en Naciones Unidas ‘organicemos una reunión para buscar la paz en la región de Palestina e Israel’, tiene que reconocer que hay dos actores, y en este momento no lo está haciendo y está quedando como de los pocos en el mundo que no reconoce a Hamás como un grupo terrorista”, expresó la analista internacional María Teresa Aya.

Para los especialistas en el tema, la posición que el Gobierno nacional está asumiendo es ambigua, teniendo en cuenta también que en el conflicto han muerto personas de nacionalidad colombiana.

En esta entrega de Sala de Prensa hablamos con el excanciller Rodrigo Pardo y con la analista internacional María Teresa Aya para tratar de entender este tema.