Presa que ha testificado contra Aída Merlano estaba enamorada de ella, según hija de excongresista

Aída Victoria Merlano Manzaneda sostuvo que la compañera de cárcel de su mamá cambió luego de que la ahora fugitiva rechazara sus propuestas románticas.

En una entrevista con Blu Radio, la hija de la prófuga dijo que Aída Merlano le confesó que Blanca Jazmín Becerra la pretendía.

Publicidad

“Me dijo: ‘mami yo creo que yo le gustaba’, y yo le dije: ‘ay, no me digas eso’, entonces me empezó a contar y simplemente me dijo: ‘mira, tú sabes como soy yo, yo soy relajada y yo soy abierta, lo único que yo le dije fue ‘mira. yo no me siento interesada por las mujeres, a mí me gustan los hombres’, y yo creo que se lo dijo de la forma más respetuosa posible. Desde ese momento se empezó a notar la rivalidad”, contó Aída Victoria.

Esa rivalidad derivada del rechazo amoroso habría ocasionado tensión entre guardias y otras reclusas por provocaciones de Blanca Jazmín Becerra.

“Le hablaba mal de ella a los dragoneantes, quería indisponerla con las amigas, quería convertirse en una piedra en el zapato de ella para su estadía”, explicó Aída Victoria.

Asimismo, aseguró que ella y su hermano menor habían sentido el cambio de actitud de la reclusa hacia ellos.

Publicidad

“Cuando yo llego a visitarla, esta mujer, Blanca Jazmín, a quien conocemos como Jazmín, siempre fue muy amable conmigo y con mi hermano, fue muy decente y muy cordial, y luego un día que llegamos a visitarla no nos hablaba. Y yo le dije a mi mamá: ‘Bueno, ¿y qué pasó aquí?, ¿saliste de pelotera?’, y entonces me dice: ‘no, es que imagínate (…) tú sabes que ella era muy amable conmigo y todo lo que pasaba, pero es que se puso como pesada, ¿me entiendes?’”, señaló.

Cuestionó, además, las acusaciones de la reclusa, testigo en la investigación sobre la fuga de su mamá.

Publicidad

“Que peleen, que discutan, que tenían enemistades, que se digan su poco de cosas incluso, está bien, tenían su rivalidad, pero ya el hecho de irse ante un juez, ante un fiscal, a decir tantas cosas, entonces yo no entiendo por qué esta mujer se ensañó de esa manera”, dijo Aída Victoria Merlano Manzaneda.