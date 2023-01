“Presencia de la fuerza pública en Chocó no resuelve problema de fondo”: Leyner Palacios a Duque

El líder social de Bojayá se reunió con el presidente y le pidió que reanude los diálogos con el ELN para que se reduzca la violencia en la región.

“Los niveles de afectación que están sufriendo las comunidades nos indican que no podemos seguir desangrando el país, se requiere una voluntad profunda por parte del ELN”, aseguró.

En su encuentro en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, Leyner Palacios también destacó la acción del Estado en Chocó. Sin embargo, advirtió que no es suficiente.

“Reconocemos la presencia de fuerza pública en algunos puntos, pero realmente hay que ser conscientes: esto no ha resuelto el problema de fondo que hay allí. Los actores armados han demostrado que continúan haciendo su presencia”, sostuvo.

Palacios fue amenazado recientemente por el Clan del Golfo.

Entretanto, Duque señaló al narcotráfico de estar detrás de lo que está ocurriendo con los líderes sociales y desmovilizados.

“Los que están matando a los líderes sociales son narcotraficantes, los que amenazan son narcotraficantes, muchos de los que atentan contra excombatientes también vienen de estructuras del narcotráfico y extracción ilegal de minerales. Por eso hay que consolidar la lucha contra ese flagelo”, declaró el jefe de Estado.



Vea, además: Grupos ilegales están sembrando minas antipersona en Chocó, dice Gobierno