Presidente del Partido Conservador recalca que se debe respetar la libertad de prensa y a las cortes

Para el senador Efraín Cepeda, “el Partido Conservador es el partido del orden que defiende las instituciones, la libertad de prensa, la Policía, el Ejército, las cortes, la Procuraduría y a la Fiscalía”. En ese sentido dijo que debe haber un acuerdo nacional, pero con respeto por la libertad de prensa y las cortes.

“Yo creo que eso es necesario y el partido está dispuesto a ello, un acuerdo nacional con respeto a las instituciones, a la libertad de prensa, a las cortes, pues en ese escenario encontrarán al Partido Conservador porque queremos que al gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la gente”, aseguró.

El presidente del Partido Conservador, en entrevista con María Alejandra Villamizar para Conversaciones de País, sección de Noticias Caracol, se refirió a las reformas del gobierno Petro, la crisis que atraviesa y qué llevó a su colectividad a declararse en independencia.

“Yo llegué a la presidencia hace cuatro meses y, por supuesto, expresé que aceptaba una postulación si el partido analizaba de fondo unas reformas, que ser partido de gobierno no implicaba ser notario de las reformas, pero muy rápidamente cambiamos a la independencia, creo que tenemos allí una mejor movilidad para acoger lo que creemos le conviene a la comunidad y rechazar lo que no”, subrayó.

En cuanto a los proyectos en el Congreso, habló de sus reparos a las reformas de salud y laboral, mientras aseguró que el Partido Conservador acompaña la reforma pensional, aunque sobre esta también planteó algunas líneas de discusión con el gobierno.

“Se requieren reformas, hoy nosotros la pensional la acompañamos en gran medida con unas líneas azules que queremos discutir con el gobierno: el número de semanas para pensionarse, el número de años, que la gente si quiere puede retirar su ahorro. También las otras reformas, la de salud tratamos de consensuarla con la ministra anterior, no hubo posibilidades porque acordábamos algo sobre la mesa y se escribía otra. Como está la reforma a la salud nos parece que lleva a la quiebra al sistema, que volvemos al sistema de salud público antes de la ley 100, del Seguro Social, que fracasó y hoy lo que encontramos es que dos tercios de colombianos si quieren una mejora del sistema de salud, pero no quieren la destrucción total. Mejor como lo ha venido diciendo el partido, construir sobre lo construido, eso no está en la reforma y por eso el partido tomó la decisión de no acompañarla”, indicó.

Sobre la reforma laboral, Efraín Cepeda dijo que “cuando el Banco de la República dice que se destruyen 450 mil empleos, que hay inflexibilidades, que hay altos costos, nos parece que es una reforma nociva para la gente, las micros y pequeñas empresas son las primeras que se destruyen o se informalizan. La propia ministra del Trabajo dijo que esta reforma laboral no es para generar empleo, pues cómo si la gente está esperando eso, llevar el pan a la mesa, educación, salud, mejor calidad de vida. Si una reforma laboral no apunta precisamente a ello, pues realmente no es una reforma laboral válida”.

Yo como presidente del Partido Conservador no voy a cargar sobre los hombros un desastre laboral, ni un desastre en la salud, así piensan los miembros del partido y las decisiones de bancadas han sido unánimes Efraín Cepeda.

En cuanto a la posición del partido frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, en un primer momento de apoyo, Efraín Cepeda explicó que “quienes estaban en la directiva en ese momento consideraron que podíamos impactar mejor las reformas desde dentro, incluso lo hicimos en la reforma tributaria que logramos disminuir de $25 billones a 19, pero cuando yo asumí la presidencia transmití que lo más digno para el partido era asumir la nueva posición que la nueva directiva quería asumir, una posición crítica, una posición pensando en la gente y por eso hemos tomado las decisiones”.