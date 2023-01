Presidente del Senado, Ernesto Macías, pidió investigar a la JEP

Le solicitó a la Procuraduría y Contraloría que indague la “negativa” del tribunal especial de “informar el destino de los recursos” que se le asignan.

A través de la red social Twitter, Macías les pidió a los organismos ponerle la lupa a las cuentas que, según él, deberían rendir por manejar dineros públicos.

“Funcionarios de la JEP que manejan dineros públicos no están por encima de la Constitución ni la ley. Los dineros del estado (JEP) no tienen reservas. He solicitado a la Procuraduría y Contraloría se investigue la negativa de JEP a informar destino de recursos”, escribió.

El pasado siete de marzo, el presidente del Senado le había pedido a la Justicia Especial para la Paz información sobre sus contrataciones, inversiones y estructura administrativa a través de un derecho de petición.

La reacción de Macías se da luego que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijera que los magistrados de ese tribunal no son objeto de control político, aunque anunció que entregó la petición del Senado a la Secretaria Ejecutiva para que resuelva las dudas en materia contractual que tiene el senador.

Uno de los alegatos del Centro Democrático, y por el cual se dio lugar a este derecho de petición, es que la JEP había destinado $59.215 millones de pesos para la "planta de personal permanente" y $43.488 millones para el "personal supernumerario y temporal".