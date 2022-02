Presidente del Senado rechaza despenalización del aborto y propone referendo

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se mostró en desacuerdo con el fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. “Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios”, expresó sobre esa decisión.

El congresista dijo que con varios sectores políticos comenzará a preparar un referendo, iniciativa que liderará el Partido Conservador.

“No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto”, sostuvo.

Agregó que “deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema en particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios, creo que debemos revisar este tema de fondo”