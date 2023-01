Presidente Duque les hace advertencia a los “vivos” que creen que el coronavirus no es con ellos

Pidió a hoteles denunciar a los huéspedes que no acaten la cuarentena y les hizo un llamado a los jóvenes para que no armen fiesta ahora que no hay clase.

Iván Duque anunció drásticas sanciones al que “cree que porque no tiene un policía en la puerta de la casa va a salir a la calle irresponsablemente”.

Una sanción para esos avivatos le aplicaron el fin de semana a dos españoles y dos franceses , que por violar el aislamiento preventivo que cumplían en sus hoteles por el COVID-19 fueron expulsados de Colombia.

Asimismo, hizo un llamado a los adolescentes y jóvenes que no irán a clases en universidades y colegios por el coronavirus .

“No nos quedemos en la cultura de ser vivos y ver dónde hacemos la primera reunión, la primera fiesta, o pensar que esto no nos va a tocar nosotros o que los jóvenes no son el mayor factor de riesgo”, manifestó el mandatario.

Recalcó que “el coronavirus no va a estar presente por un tiempo corto, va a estar presente por más tiempo y eso obliga a que todos nosotros tengamos la mayor conciencia colectiva y la mayor inteligencia colectiva”.

Además, el presidente Duque pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio sancionar a quienes, en medio de la turbulencia, incrementan los precios de algunos productos básicos en esta época.