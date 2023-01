Presidente Duque promulgó ley de las TIC, a la que le salió una demanda

Señaló que busca transformar al país en materia digital y de conectividad. Algunos sectores creen que no garantiza la libertad de expresión.

Para el mandatario de los colombianos, la nueva ley de las TIC no es una norma con color partidista o tinte ideológico y por el contrario busca conectar a 20 millones de colombianos que no tienen internet.

“Esta ley tiene una sola consigna, la equidad, porque conectar a un país es construir equidad, porque conectar un país es cerrar las brechas”, señaló Duque desde Ciénaga, Magdalena.

La ley crea un solo ente regulador de comunicaciones y elimina la Autoridad Nacional de Televisión. Según el gobierno, esto es garantía de seguridad jurídica y aumentará las inversiones en el país por “2 mil o 3 mil millones de dólares, para traer tecnología de punta en conectividad y calidad en materia de fibra óptica”.



Además, el gobierno tiene varias metas como pasar a la tecnología 5G en los próximos tres años y aumentar la cobertura en un 70 por ciento.

Acerca de la demanda por parte de organizaciones sociales, estas consideran que la ley no se ajusta a los principios constitucionales de libertad de expresión y que da mayor poder al gobierno para controlar los mercados de las redes y los servicios de comunicación.

