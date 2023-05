Presidente Gustavo Petro “busca hacer en la calle lo que no ha podido en el Congreso”: analistas

El discurso desde el balcón de la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro, en la celebración del Día del Trabajo, estuvo cargada de advertencias que causaron reacciones y mucha preocupación entre analistas.

El mandatario dijo, entre otras cosas, que si el Congreso no aprueba las reformas que pretende su gobierno, esto puede llevar a una revolución. También manifestó que, de no aprobarse las reformas a la salud y la pensional, las EPS y los fondos de pensiones se acabarán.

Las duras advertencias del presidente Gustavo Petro comenzaron durante la posesión de sus siete nuevos ministros , a quienes les dio una instrucción precisa.

“Lucha política que aún no termina, sino que se pone más buena. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial, o sea, que eso equivale a una reelección, solo hay trabajar más”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Después, el tono de su discurso subió en el balcón de la Casa de Nariño y ante una multitud que lo escuchaba en el día del trabajador.

“Las reformas pueden llevar a una revolución, el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución, lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán”, manifestó el mandatario.

Palabras cargadas de duras críticas y advertencias. “Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda”, señaló.

El presidente Gustavo Petro defendió a capa y espada sus reformas, entre ellas, la de la salud, y por esta última lanzó fuertes críticas al Partido Liberal.

“Después que incluso nos habían ayudado a conseguir las poblaciones que llegaran a las urnas para la gran victoria popular, se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria”, dijo.

No dejó de lado una dura advertencia: “Si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también, y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo”.

Al mandatario lo acompañó la primera dama, funcionarios del gobierno y la multitud. En el discurso, tuvo tiempo incluso para hablar de la necesidad de comprar tierras.

“No hemos podido comprar sino 17.000 hectáreas de terreno, necesitan y se necesita comprar al menos tres millones de hectáreas. Para poderlo hacer, el Gobierno tiene que ir por la tierra, no nos la ofrecen voluntariamente, no nos la ofrece un sector de privilegiados”, indicó.

Una vez más pidió que los ciudadanos apoyen en las calles la aprobación de las reformas.

“Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia”, puntualizó.

Reacciones al discurso de Gustavo Petro

En el mundo político, las frases del presidente, especialmente la que menciona una revolución si el Congreso no le aprueba las reformas, desataron reacciones.

“Balconazo de Petro para seguir incitando la lucha de clases y las revueltas si no aprueban sus retorcidas reformas”, expresó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Pero ante los ojos del Pacto Histórico, las palabras del presidente fueron dirigidas al pueblo colombiano para defender las reformas sociales, económicas y políticas que, en palabras del senador Iván Cepeda, requiere el país.

“Eso en democracia, a través de la movilización pacifica, a través del Congreso, concertación y pacto social. Colombia requiere cambios, no puede seguir sumida en la pobreza, en el atraso rural. En lo rural se requiere una reforma agraria a fondo”, dijo Cepeda.

Desde la Alianza Verde hubo también respuesta. La senadora Angélica Lozano confirma que se necesita una reforma pensional en el país, pero no con miedos y, según ella, "a las malas".

“La revolución que le sirve a Colombia es que cada uno haga su trabajo sin miedo, sin presiones. Al frente del balcón está el Congreso, 20 millones de colombianos escogieron a casi 300 personas, ahí se puede sacar adelante las reformas”, manifestó Lozano.

¿Qué dicen los analistas sobre el discurso de Gustavo Petro?

El discurso del presidente Gustavo Petro para algunos analistas marca un cambio en la estrategia del Gobierno. Aseguran que ahora sería más político que gubernamental.

“Inicia así un nuevo ciclo en la presidencia de Gustavo Petro, uno donde se espera que la calle tenga más protagonismo y que le sirva de contrapeso a las mayorías que está perdiendo en el Congreso. Recordó que su gobierno es el del cambio y que eso implica que no gobernará como lo han hecho en el pasado”, señaló Gabriel Cifuentes, analista político.

Los analistas mencionan que el discurso del mandatario tuvo un tono más confrontativo contra quienes han cuestionado sus reformas.

"El Gobierno se ha radicalizado, que busca hacer en la calle lo que no podido hacer en el Congreso y creo que eso le va a salir muy mal, entre otras, porque el Gobierno es impopular. Todas las encuestas demuestran que el gobierno de Gustavo Petro hace agua", dijo Luis Guillermo Vélez, analista político.

Pero, por el otro, también está la polémica frase de la vicepresidenta Francia Márquez en defensa de la primera línea. Para los analistas va de la misma mano del presidente con un tono netamente político.

"Es la confirmación del nuevo libreto que hay alrededor del gobierno del presidente Petro. Es un nuevo gabinete, con un discurso más político que gubernamental, con implicaciones electorales y quiere por medio de ellos presionar para sacar las reformas que el Gobierno quiere”, indicó Pedro Viveros, analista político.

Según ellos, el presidente Gustavo Petro mostró las cartas que va a jugar de ahora en adelante y cómo el Gobierno empezará a trabajar en las calles.