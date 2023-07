Presidente Gustavo Petro le dice a procuradora que no suspenderá a alcalde de Riohacha

“Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país”, dijo la procuradora Margarita Cabello en respuesta al presidente Gustavo Petro, luego de que este en una carta dirigida a la funcionaria le manifestara que no suspenderá al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.



“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo al Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, si no la ejercen múltiples autoridades”, dijo Cabello.

La decisión del Ministerio Público fue de dictar medidas cautelares contra el alcalde y suspenderlo por tres meses en medio del proceso disciplinario que se le abrió.

La Procuraduría investiga al alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de Riohacha.

“La investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, manifestó la procuradora.

“Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país”, puntualizó la funcionaria.



La procuradora dijo además que le preocupa “que en este momento de elecciones y de proceso electoral, se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia, y a darles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”.

Para Cabello, “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación”.

“La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, ratificó la procuradora Margarita Cabello.