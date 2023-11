Presidente Petro a Carlos Fernando Galán por el metro de Bogotá: “En 9 años no lo han hecho”

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que este exigiera respeto por la autonomía de la obra del metro de la capital del país.



“Mi discusión por la nación va a ser siempre a través de canales institucionales, respetuosa, con el presidente de la República, pero también tenemos que exigir respeto por la autonomía de Bogotá, por la autonomía territorial, porque Bogotá define un proyecto, lo impulsa y lo saca adelante y no debe la nación entrar a que se replanteé ese proyecto”, precisó el electo mandatario de los capitalinos.

Por medio de su cuenta de X, el jefe de Estado emitió una respuesta: “Qué tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en 9 años no lo han hecho”, aseveró el presidente de Colombia en primera instancia.

“Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta. Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos 9 años, no es porque nosotros lo hayamos impedido", complementó el jefe de Estado.

