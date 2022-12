Presidente Petro arremete contra los fondos privados de pensiones: “Es un sistema de ahorro forzoso”

Este viernes. 2 de diciembre de 2022, fue posesionado por el jefe de Estado, Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.



Durante el acto, el presidente Petro hizo una dura crítica a los fondos privados de pensiones, al tiempo que se anunció el apoyo a las personas que quieran trasladarse de ese sistema a Colpensiones.

“¿Por qué no sinceramos la cosa en vez de decir mentiras, cierto? No, pues lo que están haciendo, señores y señoras, es un sistema de ahorro forzoso. No le llamen pensional, llámenle sistema de ahorro forzoso, por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión X por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja, a los cuales les han sacado una parte de su salario y a los empresarios otra, de manera forzosa a través de una ley. Y han jugado con esa plata, bien o mal, no es el problema, pero eso no se llama un sistema pensional, eso no da pensión”, señaló el jefe de Estado.

Además, el mandatario, quien había anunciado que la base para el traslado obligatorio al fondo público sería hasta cuatro salarios mínimos, deja abierta esa discusión.

“Qué nivel de piso, qué cantidad de salarios mínimos trae cada piso, cómo los procedimientos, etc., esa es la materia de la discusión. Lo queremos poner como una discusión al conjunto de la sociedad”, agregó Petro.



Por su parte, Jaime Dussán anunció que buscarán la forma de asesorar a quienes quieran trasladarse al fondo público.

“Vamos a darle la oportunidad de que indiscutiblemente toda la gente que quiera venir a Colpensiones lo pueda hacer y si nos faltan recursos jurídicos los vamos a colocar en la ley”, afirmó Dussán.

La ley a la que hace referencia es la reforma pensional que será presentada en marzo del próximo año.