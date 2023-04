Presidente Petro cuestiona al ELN por fotos con niños: "Deben estar al margen de esta guerra"

En la tarde del martes, el presidente Gustavo Petro hizo una enérgica crítica al ELN por la fotografía publicada este lunes, en la que aparecen integrantes de esta guerrilla posando con niños, quienes simulan con palos tener armas en los hombros. Sucedió en el corregimiento de Versalles, en Tibú, Norte de Santander.

El mandatario le pidió a este grupo armado ilegal que respete a los menores de edad, que los mantengan al margen del conflicto armado y que no sean reclutados.

“Las niñas y niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada, ni bombardeada”, trinó el presidente Gustavo Petro.

A estas críticas del jefe de Estado se unió el ministro del Interior, Alfonso Prada.

“Indignante completamente. Los niños, como dijo el presidente Gustavo Petro, son intocables, no pueden ser parte del conflicto, hay que protegerlos, cuidarlos, consentirlos, educarlos, darles ejemplo y ese no es ningún ejemplo para los niños. Me parece un abuso que agrede la sociedad entera”, señaló Prada.

Rifirrafe entre el presidente Petro y María Fernanda Cabal

Precisamente, las fotos de los guerrilleros del ELN con un grupo de niños ha levantado polémica en el ámbito político de Colombia, puesto que la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se tranzó en un cruce de trinos con el presidente Gustavo Petro por las imágenes.

Las fotos provocaron un trino de María Fernanda Cabal, en el que expresó: “Mientras Petro insiste en su fantasía revolucionaria de la 'paz' con impunidad para el ELN; los terroristas en Norte de Santander usan niños y se pasean como autoridad por el departamento. ¿Cuál es el afán de Petro de entregarle el país al ELN?”.

Poco tardó el jefe de Estado para responderle, diciéndole a la congresista que “el gobierno que usted apoyó, María Fernanda, duplicó el área controlada por el ELN y el Clan del Golfo y creó las disidencias. Ahora nosotros corregimos el rumbo. Ustedes llevaban el país a la violencia, nosotros queremos llevarlo a la paz sin ingenuidades”.

La contestación no le gustó a la senadora Cabal, quien le dijo a Petro: “¿No siente un poquito de pena? El gobierno que no ha hecho nada en contra del ELN es el suyo; el que negocia a Colombia a cambio de impunidad para los terroristas”.

“Deje de buscar excusas y gobierne”, remató.

