Presidente Petro desvirtuó cualquier versión de un enfrentamiento con el ministro de Hacienda

El presidente Gustavo Petro desvirtuó este jueves, 13 de octubre, versiones de un enfrentamiento con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por los mecanismos que piensa usar para comprarle a Fedegán tres millones de hectáreas.



Sin embargo, recordó que hay decisiones que son del resorte del presidente de la República.

“Si tenemos el dinero, pero la segunda es que hay que cambiar las prioridades. ¿Quien cambia las prioridades? en primer lugar es el presidente de la República, quien es el que presenta el presupuesto al Congreso, entonces, la responsabilidad es mí. No me invente peleas con el ministro que no tengo, no es que no tenga ministro , no tengo peleas con él”, afirmó el mandatario.