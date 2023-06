Presidente Petro dice que Armando Benedetti "se equivoca" y Laura Sarabia “sufre mucho”

En un nuevo pronunciamiento sobre los audios de Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro dijo que el exembajador se equivoca y también mencionó a Laura Sarabia, exjefa de gabinete que salió del gobierno por el tema del polígrafo y las chuzadas a su exniñera, Marelbys Meza.

“De los audios y entrevistas de Armando Benedetti extraigo dos conclusiones: 1. Laura ha recibido una presión enorme que desconocía. Debe haber sufrido y sufre mucho. 2. Se equivoca Benedetti al pensar que Laura configuraba el gabinete, siempre lo hice y lo hago yo”, aseguró el jefe de Estado.

Esto último en relación con los reclamos de Benedetti a Laura Sarabria por su posición en el gobierno, pues era su intención, según los audios, volver a Bogotá y dejar la embajada en Venezuela.

“Es que yo no estoy pidiendo empleo. Yo no voy a organizar ningún mapa político de nadie. ¿Y es que el único puesto donde conservo mi fuero es en la embajada? O sea, tú lo único que estás corroborando es la humillación que me hiciste ayer y me hiciste antes de ayer (...). Aquí la que tiene el poder y la hijue… has sido tú”, dijo Benedetti en los audios publicados por Semana.

Publicidad

Frente al tema de los 15 mil millones de pesos mencionados por Armando Benedetti para la financiación de la campaña de Gustavo Petro, el presidente manifestó: “En las dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros”. Recalcó que la mayoría de la financiación provino de la banca, de préstamos.

3. En las dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades.



Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

El jefe de Estado cuestionó además lo dicho por la exfiscal Viviane Morales, quien aseguró que “frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país y que tiene que investigar la Fiscalía es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal”.

Ante esto, el presidente Petro subrayó: “Esto es lo que buscan. Que no se pueda poner una terna contra la impunidad. Por aquí comienza todo. Pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez. Del pueblo dependerá”.