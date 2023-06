Presidente Petro fue aplaudido por todos sus ministros en la Casa de Nariño

Con aplausos fue recibido el jefe de Estado Gustavo Petro por todos sus ministros en el Palacio de Nariño, quienes además se pusieron de pie para expresarle su respaldo en medio de la crisis que afronta el gobierno por los audios del exembajador Armando Benedetti sobre la financiación de la campaña presidencial y por el caso de Laura Sarabia.

El mandatario agradeció la solidaridad de su gabinete y dijo que el mejor apoyo que puede recibir es sacar adelante las reformas sociales.

Petro había citado a su gabinete y personas de confianza a la Casa de Nariño en la noche del lunes 5 de junio para notificarles que el escándalo que enfrenta su gobierno por los audios de Benedetti y el caso de Laura Sarabia no puede afectar la agenda legislativa y que, en consecuencia, deben buscar consensos para lograr la aprobación de las reformas laboral y de salud, entre otras.

Además del respaldo de sus ministros, el presidente fue apoyado por la bancada del Pacto Histórico.

“Lo que nos plantea el presidente es que hay que continuar con toda la fuerza y toda decisión con nuestras reformas, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y también las otras reformas que conceden derechos a los campesinos y la jurisdicción agraria como herramienta para sacar a Colombia de esta crisis social”, declaró el senador Alexánder López.

Añadió que le entregaron al presidente Petro “un informe de más o menos en Senado y en Cámara cuántos votos podríamos tener y creemos que todavía nos alcanzan, tanto en las comisiones como en las plenarias, para tener los votos y sacar adelante estas reformas”.

Horas antes, el presidente de la Cámara, David Racero, había advertido que era necesario suspender el trámite de las reformas en Cámara hasta que hubiera ambiente para discutirlas.

Entre tanto, el exembajador Benedetti publicó un nuevo trino en el que ofrecía disculpas al gobierno: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

El presidente Petro también trinó y volvió a insistir en su hipótesis de un golpe blando: “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”.

Allegados a Petro indicaron que el jefe de Estado planea ofrecer este martes una alocución para sentar su posición por la crisis que generaron las polémicas declaraciones del exembajador Benedetti.