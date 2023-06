El presidente Gustavo Petro confirmó que Laura Sarabia hasta ahora lo acompañó como su mano derecha. El mandatario salió en su defensa y justificó el uso del polígrafo en el caso de robo por el que fue señalada su exniñera, Marelbys Meza.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba en casi todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha, desde el punto de vista administrativo en mi gestión cotidiana”, aseguró.

El jefe de Estado señaló: “No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer, recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño, en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley, que se usó el polígrafo -que yo no he podido saber ni dónde queda- del Palacio de Nariño, que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos hasta donde tengo entendido, bajo unas normas y protocolos que ha expedido incluso una sentencia de la Corte Constitucional”.

De acuerdo con Gustavo Petro, “esos protocolos se usan en el mundo empresarial privado y en algunas entidades públicas. Se usan bajo unos criterios, uno de los cuales, el fundamental, es que allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena, sin su decisión compartida, autorizada por la persona, y eso es lo único que pasó ante una sospecha”.

Publicidad

“No son procesos judiciales como falsamente se afirmó en la prensa. Se le llama, según la sentencia y los protocolos, proceso de confianza, cuando las personas están en un alto grado de vulnerabilidad porque hacen parte, por ejemplo, en este caso del comité de seguridad nacional”, anotó.

Finalmente, el presidente también expresó que si algo así le ocurriera, como le sucedió a Laura Sarabia, tendría que actuar de la misma forma.

“Si en mi casa se perdiera un papel reservado de inteligencia o alguno por el estilo, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean porque necesitaría la máxima confianza, no sobre lo que me pase a mí, sino lo que le pase a la nación si un documento de esos llegase en poder, por ejemplo, de las organizaciones criminales”, puntualizó.