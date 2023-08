Presidente Petro nombra abogado y deja en manos de la justicia el escándalo desatado por Nicolás

El presidente Gustavo Petro anunció que nombró un abogado luego de las declaraciones entregadas por su hijo mayor, Nicolás Petro, sobre el presunto ingreso de dinero irregular en la campaña de 2022.



A través de un comunicado, el mandatario colombiano expresó: “Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa”.

Añadió que decidió otorgarle “poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”.

El presidente Petro insistió que “en cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Serán los jueces, en sus diferentes competencias, quienes definan jurídicamente lo que corresponda”.

Mientras avanza el proceso, el jefe de Estado informó que continuará “decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/7MHTWp2MNZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2023

Luego de las declaraciones que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Petro, entregó a la Fiscalía General de la Nación sobre presunta financiación irregular en la campaña de su padre, el mandatario negó haber sabido sobre el ingreso de dicho dinero.

"Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones”, sostuvo.



El presidente Petro recalcó que venía “de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad”.

Añadió que “a ninguno de mis hijos y de mis hijas les he dicho jamás que delincan”.

“Para los que nos atacan: pierdan cuidado, el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, como todo ser humano, andarán caminos diferentes quizás a los míos, pero del padre eso nunca lo esperarán ni ha sucedido, ni sucederá”, aseveró el presidente Petro.