Presidente Petro: "Operación fundamental antinarcóticos no será más la fumigación sobre campesinos"

Frente a las Fuerzas Militares y de Policía, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su propuesta de que los campesinos continúen con los cultivos de hoja de coca mientras da resultado la sustitución.



“No estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína, sino al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína del mundo”, expresó el mandatario.

Asimismo, el presidente Petro hizo una petición a la cúpula militar. “Lo que hemos discutido con la cúpula militar es que la operación fundamental antinarcóticos en Colombia no será ya más la fumigación sobre campesinos, no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser interdicción”, indicó el jefe de Estado.

Agregó que no es a los campesinos a quienes hay que perseguir. “El campesino no tiene la culpa, no ha podido sembrar maíz, ya no puede sembrar el maíz, no le ayuda el Estado a sembrar la papa, no se le compran las cosechas y nos dedicamos a importar los alimentos que antes producían”.

Algunos líderes cocaleros destacan el planteamiento del mandatario.

“Es una propuesta no solo del presidente Gustavo Petro, lo propusimos en el encuentro cocalero y fue un consenso de avanzar a la gradualidad e ir sustituyendo lentamente”, aseveró Julio Maldonado, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Otra es la visión de expertos en conflicto y dinámicas de drogas que aseguran que Colombia tiene una deuda en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos.

“La política de sustitución voluntaria quedó congelada en el pasado gobierno y no ha arrancado en el actual gobierno. Tenemos una situación de inercia de los campesinos que no tienen respuesta”, señaló el director de Indepaz, Camilo González.

El jefe de Estado también ha dicho que el objetivo de la nueva política es capturar a los dueños del capital narcotraficante.

“Los que lavan los dólares, los que entran los centenares de contenedores para transformar la cocaína en mercancía de contrabando importada, los que guardan los centenares de capitales en paraísos fiscales... estas personas viven en Miami, viven en Madrid, quizá cerca, aquí en Bogotá, se han paseado por los salones del Palacio de Nariño, se han vuelto senadores muchas veces”, expresó el mandatario.

Finalmente, el presidente Petro subrayó que, para lograr operaciones exitosas contra el narcotráfico, es necesario mejorar la inteligencia.