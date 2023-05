Presidente Petro pide ir tras economía ilícita del ELN: “Hay que destruirla”

El presidente Gustavo Petro sostuvo este viernes un encuentro con los generales y almirantes de Colombia en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, norte de Bogotá.



En medio de su discurso, el presidente les hizo un llamado para que la estrategia para combatir las economías ilícitas sea contundente. Además, el jefe de Estado dijo que es necesario cerrar el grifo con el fin de que esos grupos no compren más armas y engrosen sus filas.

“Tenemos al ELN negociando, pero no significa que se bajó la guardia contra su economía ilícita. Hay que destruirla. Terminarán diciendo sí en la mesa, si se dan cuenta que el traqueteo no sirve. Allí nos ahorraremos vidas humanas de aquí y de allá, tiempo sobre todo, y lo mismo será con los otros grupos. Siempre es lo mismo, en todos será lo mismo: destruir permanentemente la economía ilícita”, aseguró el jefe de Estado.

Reitera su discurso contra las economías ilícitas

Durante el 72 aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares el presidente Gustavo Petro felicitó a los miembros de ese comando y habló de las estrategias del Gobierno nacional en medio de la lucha contra las drogas. Además, hizo referencia a ese uso del término “negociación”, que fue mencionado por Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

“No se puede quedar quieto, no puede esperar. La función de la fuerza pública es, por orden del presidente de la república, destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca. Ahí no puede haber confusión. Si hablan de un cese al fuego, no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario, es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo X o Y diga ‘bueno, llegó el momento de dejar de disparar porque vamos a hablar’”, indicó el jefe de Estado.

El presidente dio la orden a Iván Velásquez, ministro de Defensa, de crear un comité con el Ministerio de Hacienda para definir cómo sería el progresivo aumento de la asignación salarial de los soldados regulares.