Presidente Petro reaccionó a 'El jefe' de Shakira: "Por eso se necesita una reforma laboral"

Shakira se ha vuelto tema de conversación por cuenta de ‘El jefe’, su nueva canción en colaboración con el grupo de regional mexicano Fuerza Regida. En redes sociales hay un gran número de reacciones sobre el sencillo y una de ellas es la del presidente Gustavo Petro, quien replicó el video de la artista para promover su reforma laboral.



“Por eso se necesita una reforma laboral", escribió el presidente Petro en su cuenta de X, antes Twitter.

Por eso se necesita una reforma laboral.https://t.co/RQYnHH3Gvj — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2023

Y es que el proyecto de reforma laboral del presidente Gustavo Petro contiene 92 artículos, entre los cuales se proponen los siguientes cambios al Código de Trabajo:



El contrato de trabajo a término indefinido será la regla general.

Protección especial para personas en condiciones especiales. Por ejemplo, prepensionados, mujeres embarazadas, trabajadores con fuero sindical, etc.

Por ejemplo, prepensionados, mujeres embarazadas, trabajadores con fuero sindical, etc. Los recargos nocturnos tendrán que pagarse a partir de las siete de la noche. Actualmente, es desde las nueve de la noche.

Y la jornada laboral no podrá sobrepasar las 42 horas semanales.

Shakira envió mensaje a los fans de su nueva canción

De otro lado, Shakira aseguró que despertó este sábado y se llevó la gran noticia de que el video de 'El jefe' se ubicaba en el top número uno a nivel global.

“Quería darles las gracias a todos ustedes por este apoyo inmenso que le han dado a mi canción, a nosotros, a Fuerza Regida”, indicó en primera instancia.

Asimismo, Shakira puntualizó su agradecimiento a todos aquellos que pudieron sentirse identificados con la canción.

Publicidad

“Enviarles un beso y un abrazo muy grande a todos aquellos que se identifican con esta temática, porque de pronto tienen un jefe de m... y pueden ventilar todo eso cuando la cantan”, agregó.

Por último, Shakira resaltó una de sus labores en la música: “Para eso está la música, para eso estamos nosotros, para servirles. Así que un beso muy grande y que sepan que los quiero mucho”.



Cabe destacar que el video y letra de ‘El jefe’ generaron conversación entre los internautas, pues la intérprete de ‘Monotonía’ visibilizó problemáticas como la explotación laboral.

En los primeros minutos del metraje, se puede observar que el vocalista de la agrupación Fuerza Regida carga en la espalda una caja pesada, haciendo referencia a la falta de derechos laborales.

Publicidad

Sumado a esto también destaca la letra de la nueva canción, la cual dice: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta”.

Otros recalcaron que Shakira quiso hacer énfasis en la migración, pues en una escena puede observársele a bordo de un tren junto a decenas de personas.