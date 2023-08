Presidente Petro se pronunció tras informe de Noticias Caracol y cuestionó nuevamente a la prensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter tras el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el que se reveló cómo Juan Carlos López Macías, alias 'Sobrino' -un poderoso narcotraficante que pagó cárcel en EE. UU. y fue nuevamente condenado en Colombia-, hizo campaña en favor del actual mandatario en el oriente del país. Su esposa hacía parte de las listas directivas de la Colombia Humana en Casanare y se indaga una posible financiación ilegal.



Vea aquí el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol: El capo Juan Carlos López y la campaña de Petro en Yopal

En los mensajes del jefe de Estado, manifestó inicialmente:

Ya van dos noticias completamente falsas. Las cinco maletas de Semana y esta de Caracol. No pensé que llegarán a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro. Le pido a Colombia Humana actuar judicialmente.

Con el perdón de la FLIP, no podemos dejar mancillar nuestro nombre ni la dignidad de la presidencia de esta manera.

Poco después trinó que la resolución “número 09 del 24 de febrero de la Junta Nacional de Colombia Humana demuestra cómo no permitió que miembros del CD, de Cambio Radical y narcotraficantes infiltraran el partido en el Casanare. Ahora, Noticias Caracol vuelve la noticia al revés tratando de desprestigiar mi campaña y a mí mismo”.



Respecto a la reacción del presidente de Gustavo Petro, Noticias Caracol se reafirma en varias cosas. La primera es que, en efecto, el informe de la unidad investigativa da cuenta de que el mandatario colombiano nunca estuvo en reuniones en la casa de alias ‘Sobrino’, el narco capturado que apoyó la campaña en Casanare.

La segunda: el jefe de Estado en su extenso trino niega tajantemente señalamientos de posible recepción de aportes de dudosa procedencia en Casanare. En el reportaje periodístico, el coordinador político de la Colombia Humana en Casanare, Fabio Vargas, es quien explícitamente habla en una reunión con integrantes de la Colombia Humana, de que hubo aportes por parte de la esposa y la cuñada del narcotraficante.

Publicidad

Y la tercera, cuando el presidente Petro habla de Sonia Bernal como la coordinadora real de la campaña en Casanare, Noticias Caracol habló siempre de Sandra Navarro, esposa de alias ‘Sobrino’, como integrante de la campaña en ese departamento, hecho que está soportado en documentos que se mostraron en el informe periodístico y que hacen parte del mismo movimiento.

Además, Colombia Humana dio a conocer este lunes 14 de agosto una resolución en la que habla que sospecha de una posible infiltración de mafiosos y personas de dudosa procedencia en esa región del país. Está fechada en febrero de 2023 y en ella anuncia que suspenden la asamblea del partido en Yopal, Casanare, por esas sospechas.

Hay que destacar que este documento es de este año y no de 2022, cuando ocurrió la reunión política en plena campaña presidencial.

Publicidad

Colombia Humana anunció una rueda de prensa en Casanare para explicar lo ocurrido con alias ‘Sobrino’ y su apoyo a la campaña presidencial.

Noticias Caracol estará muy atento a escuchar los argumentos de quienes estuvieron al frente de esa campaña a nivel nacional y que reafirman lo dicho por el presidente Petro, en el sentido de que hubo un intento de entrampamiento y hasta infiltración de otros partidos políticos para afectarlo.