Presidente Petro se reunió con el Consejo Gremial: ¿a qué conclusiones llegaron?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con los representantes del Consejo Gremial. Este encuentro, que deja varias conclusiones, se celebró en la Casa de Nariño.

Dentro del balance está que algunos de los gremios de la producción no salieron contentos de esta reunión con el jefe de Estado. Ellos aseguran que se hablaron varios temas, pero que no se concretó nada.

Además, están inconformes, pues, según ellos, no los han tenido en cuenta en la discusión y elaboración de las grandes reformas del país, tal como la laboral, que cursa por el Congreso de la República.

“Claro que el cambio y las transformaciones son con el empresariado, pero para eso tenemos que cambiar la manera como estamos trabajando, pues no vamos bien. En este año no hemos logrado avanzar en muchas discusiones y haciendo lo mismo no tendremos resultados distintos”, aseveró Germán Arce, presidente del Consejo Gremial.

Por su parte, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, manifestó que ninguna reforma se presentó a espaldas de algún sector.

“Estas reformas se han construido con mucha participación de colombianos y colombianas. Ese síndrome de la Coca-Cola en el desierto se acabó”, sostuvo la funcionaria.

Los empresarios le manifestaron al presidente Gustavo Petro que ellos no son enemigos del Gobierno nacional y que tenga en cuenta lo que ellos representan para el país. Por ejemplo, generan el 80% del PIB, pagan el 80% del impuesto en el país y generan el 75% del empleo formal en Colombia.

