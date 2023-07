Presidente Petro “sigue insistiendo en elementos polarizantes”, dice analista Paca Zuleta

Paca Zuleta y Pedro Viveros, analistas políticos, hablan sobre lo que dejó el discurso del presidente Gustavo Petro durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República.



“El presidente en un telón de fondo que tiene que ver con el cambio climático recorrió una serie de cosas. Me llama la atención que reconoce los problemas de gestión y termina llamando a un acuerdo. Con un problema, sigue insistiendo en elementos polarizantes, donde pone a la sociedad colombiana a pelear entre sí”, dijo Paca Zuleta.

La analista también se refirió al punto del discurso en el que Gustavo Petro mencionó las bajas en combates entre fuerza pública y los grupos al margen de la ley.

“Uno no puede resolver que no hay bajas por cuenta de la política de paz. No hay bajas, básicamente, porque no ha habido enfrentamientos. Como bien decía el senador David Luna, la fuerza pública está con las manos atadas. Por el contrario, sí sigue habiendo bajas de líderes sociales y es un problema de fondo que el presidente ignoró”, manifestó.

Por su parte, Pedro Viveros habló de la propuesta del jefe de Estado para crear un acuerdo nacional que le permita unir al país y sacar adelante su agenda de reformas sociales, misma que no ha avanzado de manera positiva en el Legislativo.

“El discurso al cierre lo que está demostrando es que el presidente no está cumpliendo hasta el momento con las expectativas puntuales de su propuesta de Gobierno y, al final, lo que está pidiendo es que las fuerzas políticas cedan para lograr un acuerdo nacional y le ayuden a terminar la tarea. En este primer año no tiene los resultados que debería tener para su gestión”, puntualizó Viveros.

Además, el analista se refirió al momento en el que Gustavo Petro dijo que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano estaría llegando a su final.

“Lo que está anticipando Petro es algo que no ha concluido. Debería mostrarnos cuál es su política de paz, punto a punto, lo que va a hacer en materia de paz y no caer en una promesa que es muy inconclusa en este momento”, concluyó.