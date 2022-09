Presidente Petro sobre llegada tarde a cena donde estaba Biden: “No había ninguna cita”

Este jueves, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que pasó en la cena de presidentes en Nueva York donde se esperaba que tuviera un encuentro con Joe Biden. Por motivos de tráfico, el mandatario colombiano habría llegado tarde a la recepción ofrecida por el líder de los Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Al ser consultado por los periodistas sobre esta situación, Petro contestó: “No había ninguna cita. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele en el pasillo. No había ninguna agenda concertada, entonces, no pasó nada”.

Petro dice que no llegó tarde a cena donde estaba el mandatario de EE. UU., porque simplemente no había cita alguna. "No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele", recalca.



La cena, para al menos 190 mandatarios, se realizó en el Museo de Historia Natural. El presidente Petro tuvo que caminar largo tiempo para poder llegar al lugar, pero cuando lo hizo, Biden ya se había ido.