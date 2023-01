Presidente Petro reconoce que el fiscal Francisco Barbosa "tiene razón en algunos temas"

El presidente Gustavo Petro le dio parte de razón al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien dijo no al levantamiento de órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca en el marco de la llamada paz total. El mandatario afirmó que sostendrá en ese sentido una reunión con el alto funcionario el próximo 30 de enero.

“He conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas. Conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”, manifestó el presidente.

Publicidad

He conversado con el Fiscal General, él tiene razon en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la Paz, que es el derecho de la sociedad colombiana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2023

En entrevista con Blu radio, el fiscal manifestó que es un defensor de la paz total del presidente Gustavo Petro, pero le preocupa el aumento de hechos de violencia en el campo colombiano.

Según el fiscal Barbosa, esto se debe a una implementación prácticamente nula del acuerdo de paz con las extintas FARC por parte del gobierno Petro.

“Lo que ve el fiscal general son muertos y son criminales todo el santo día, nosotros lo único que vemos es criminalidad aumentando en el territorio nacional”, señaló.

Publicidad

Asimismo, dijo que el proceso de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla “lo están desapareciendo” y que “es muy grave lo que está ocurriendo en diferentes zonas del país”.

Frente a la solicitud del presidente Petro sobre levantar órdenes de captura a jefes criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca, la Fiscalía dejó claro que no puede levantarlas porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tiene estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Publicidad

La procuradora Margarita Cabello salió a respaldar al fiscal y dijo sobre el tema, en entrevista con Noticias Caracol, que no hay claridad por parte del Gobierno.

“También que hay que tener en cuenta que el poder judicial es el llamado a determinar, en sentido del nombramiento de los representantes o los voceros, si les da la libertad o levanta las órdenes de captura o no con fundamento en algunas características o determinaciones especiales que no fueron entregadas con claridad en la solicitud ante la Fiscalía. Ahí es donde está la diferencia”, aseguró.