Presidente publicó su declaración de renta: ¿por qué el pago es cero?

Como lo dice la ley, el mandatario y otros funcionarios hicieron público el documento. Un contador explica cómo, a pesar de sus ingresos, tiene saldo a favor.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también dio a conocer el documento. No se trata de un acto de buena fe, sino que corresponde a una iniciativa del gobierno y a una ley que fue sancionada por el mismo presidente.

En el caso del jefe de Estado, muchos se preguntan por qué a pesar de sus ingresos tiene un saldo a favor y el pago total es cero.

“Por lo general es porque a la persona le descontaron un mayor valor de retención en la fuente al impuesto a cargo que le genera la declaración”, explica el contador Jorge Pabón.

El especialista advierte que no importa si los ingresos son altos o bajos.

“Por ejemplo, si el impuesto le da 20 millones de pesos y el empleador le certifica que le descontó una retención de 21 millones, se le genera un saldo a favor de un millón y no tiene que pagar impuesto”, dice Pabón.

Por ejemplo, un asalariado tiene algunas exenciones como las personas dependientes, intereses por créditos hipotecarios, medicina prepagada y renta exenta del 25% que podrían generar en algunos casos saldos a favor.

Pero, ¿se puede reclamar y qué tan fácil es?

“Hay dos opciones: solicitarlo a la DIAN y se tienen dos años para pedirlo. La DIAN hace el estudio y, si está todo correcto, devuelve. O lo puede aplicar al año siguiente”, recalca el experto.

De acuerdo a la ley, deben publicar su declaración los servidores elegidos por voto popular, incluido el presidente, así como magistrados, líderes de organismos de control y ministros, entre otros.