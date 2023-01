Presidente sancionará ley estatutaria de JEP si objeciones son derrotadas: alto consejero de DD. HH.

El lunes se hará la votación, pese a los esfuerzos de Ernesto Macías de postergarla. Gobierno y oficialismo buscan acuerdos para salvar dos puntos.

La primera de las objeciones que buscarían salvar es contra la garantía de no extradición de quienes se comprometan a decir la verdad en la JEP y la otra la que busca que el comisionado de Paz mantenga la facultad de revisar las listas de excombatientes de grupos armados que lleguen a un acuerdo de paz.

En una carta, el fiscal general insistió en la necesidad de aprobar las objeciones y reiteró la importancia que tiene para él la extradición.

"Y por eso las objeciones son el camino adecuado para que no cometamos un error en detrimento de los intereses del país y de la lucha contra el crimen internacional. Derogar por la puerta trasera la extradición sería francamente oprobioso, y nosotros tenemos que reconocer que ahí hay una dificultad y la gente realmente admite que hay una preocupación que es legítima", dice en su misiva.

Al llamado del fiscal sobre la extradición se unió el gobierno.

"En la práctica, como está la ley estatutaria hoy, acabaría la figura de la extradición por lo que hemos venido explicando, hacia el futuro, como la ley no establece ningún límite en el tiempo, cualquier persona que siga narcotraficando podrá recurrir a ese beneficio de la no extradición", indicó Miguel Ceballos.

Lo que busca el gobierno, es un acuerdo político para obtener los votos necesarios. El mismo que persigue el Centro Democrático.

"Yo confió en la convicción, en el amor por Colombia, del presidente César Gaviria y de Germán Vargas Lleras", expresó la senadora Paloma Valencia.

Sin embargo los liberales, Cambio Radical y La U, ya tienen clara su postura.

"Tenemos que ser coherentes, es inaudito que el partido liberal salga a votar contra una ley que impulsó en su momento y que aprobó", aseguró el senador Luis Fernando Velasco.

"Mienten. No hay mico. Mienten, los narcos no tienen ninguna posibilidad de no ser extraditados", expresó Roy Barreras.

Aunque el gobierno es optimista frente a la votación en el senado, hizo esta advertencia si es derrotado.

"En caso de que se presente una derrota electoral, una derrota por números en ese tema, el presidente de la República, sancionará el proyecto de ley estatutaria", indicó Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos.

Entre tanto, la pretensión del presidente del Senado, Ernesto Macías, de retrasar la votación de las objeciones hasta tanto se resuelva la tutela que interpuso fue negada por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que obliga a que la votación sea el lunes.