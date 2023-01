Primer agarrón entre el Centro Democrático y la FARC en el Senado

La discusión se desencadenó cuando se tocó el tema de la extradición de Santrich en medio del debate sobre el consumo de drogas en el país.

El debate de control político sobre el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en el país, citado por Paloma Valencia y Armando Benedetti, terminó en rifirrafe entre los senadores de la bancada uribista y los de la FARC.

La confrontación comenzó cuando la senadora Valencia aseguró que existían las pruebas suficientes para que Jesús Santrich fuera extraditado a los Estados Unidos. “Participamos activamente cuando el gobierno del presidente Santos decidió suspender la extradición de los cabecillas. Ahí tienen a Santrich que ni lo quieren extraditar a pesar de que hay evidencia de que estuvo en los negocios".

Fue este comentario el que desató la oleada de señalamientos por parte de ambos bandos.

El primero en responder fue el senador por la FARC Julián Gallo, más conocido por su alias 'Carlos Lozada': "Jesús Santrich hoy en día está preso ilegalmente como lo ha dicho incluso el último pronunciamiento de la corte. Esta reconoce que se detiene a Santrich sin tener pruebas, pero sí tienen pruebas que las presenten".

Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático, siguió avivando el fuego con duros comentarios hacia la bancada de exguerrilleros. "Violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos, eso es lo que ha hecho el narcoterrorismo de la FARC. No porque estén aquí sentados resulta que sus crímenes que hicieron por 50 años y la sangre de colombianos derramados no existen”, aseveró.

La plenaria trató de volver a retomar el tema, no obstante, Lozada volvió a caldear los ánimos al asegurar que el partido de gobierno se opone a la existencia de la JEP y de la comisión de la verdad puesto que “le temen más a la verdad que a la cárcel”.

El expresidente Uribe fue el encargado de dar respuesta al señalamiento del senador Gallo: “si a mi persona le llegaran a probar la infamia de que fui determinante del asesinato de Jesús María Ovalle no podría seguir aquí, pero aquí están sentados asesinos con largas condenas que no pagaron ni un día de cárcel".