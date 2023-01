Procurador le ‘jaló las orejas’ al canciller por decir que aspiraría a la Presidencia en 2022

El ente de control disciplinario le envió una carta recordándole las posibles consecuencias por hacer política desde su cargo.

Las palabras del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo durante un foro académico realizado en Medellín ‘prendieron el avispero’.

“Llegado el momento se los diré, pero aquí entre nos, que no salga de Colombia, claro que sí voy a aspirar a la Presidencia”, dijo entonces Trujillo.

Ante esto, el procurador general, Fernando Carrillo, se pronunció: “Lo que le estamos pidiendo al canciller que se abstenga, en el futuro, de cualquier tipo de manifestación en ese campo. El que quiera hacer política electoral en Colombia, que renuncie a su investidura de servidor público”.

Holmes trató de ponerle punto final a la controversia pidiendo disculpas públicas: “Pido excusas por haberme dejado llevar del humor y la espontaneidad, propia de esos ambientes en los cuales me he desenvuelto durante muchos años de mi vida. Hablé sobre este tema con el presidente Duque, él me ha reiterado su deseo de que lo acompañé a sacar adelante la política exterior del país durante su período”.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo estar en plena disposición para atender los requerimientos de la Procuraduría.

En contexto:

Canciller Carlos Holmes Trujillo aclara por qué dijo que aspiraría a Presidencia en 2022