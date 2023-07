Procuradora Margarita Cabello afirma que “el presidente Gustavo Petro está promoviendo la impunidad”

Un choque de trenes se desató entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora general, Margarita Cabello, ante la negativa del jefe de Estado de nombrar el remplazo del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. Para la jefa del Ministerio Público, el mandatario está promoviendo “la impunidad” y “el desacato”. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló de las sanciones a las que se expone Petro.



Y es que el presidente de la República, en un nuevo trino, afirmó que “cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución, no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”.

Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución no es un caos.



Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana ds Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia. https://t.co/WHTt0LAB3N — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2023

Para la procuradora Margarita Cabello, con estos mensajes “es claro que en la medida en que el presidente insiste en su negativa de nombrar remplazo de los alcaldes suspendidos, continuará promoviéndose el caos. Pero hay que dejar algo claro: eso no invalidará cualquier decisión de suspensión que tome la Procuraduría General de la Nación, que fue quien suspendió al alcalde de Riohacha por una investigación que se está haciendo en una medida provisional. Y la decisión de la Procuraduría es de cumplimiento inmediato. Al presidente le corresponde es designar a un alcalde encargado, un reemplazo. Al no hacerlo, indudablemente está promoviendo una crisis de gobernabilidad en el distrito de Riohacha, pero para nada invalida cualquier decisión de suspensión que adoptemos nosotros en este o en cualquier otro caso”.

“Con esa línea de mensajes que está presentando el presidente, está desconociendo completamente la institucionalidad democrática y se promueve el desacato, que es más grave”, insistió la funcionaria, quien recalcó que “la Corte Constitucional, en febrero de este año, ya ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar servidores públicos en elección popular”.

“El presidente de la República no puede, porque no le gusta una decisión que ha proferido la Corte Constitucional, decir que no la va a cumplir, porque está desbaratando la armonía institucional y el respeto por la rama judicial que es autónoma e independiente de sus decisiones”, agregó.

¿Los convenios internacionales hay que cumplirlos?

Margarita Cabello: Claro. Y la forma de cumplirlos es que entren y hagan parte del ordenamiento jurídico colombiano a través de un estudio que hace la Corte Constitucional para determinar hasta qué punto las decisiones internacionales no afectan el ordenamiento jurídico interno y eso ya lo hizo la Corte Constitucional, y decidió que en una aplicación armónica de la sentencia de la Corte Interamericana con la Constitución colombiana, la Procuraduría podía seguir investigando y sancionando a los funcionarios electos popularmente.

La decisión que se respeta y que hay que acatar, todos los ciudadanos de Colombia, es de la Corte Constitucional, y ese es el órgano máximo que da la orientación de la obediencia que deben tener los ciudadanos frente a las leyes colombianas.

¿Por qué no sale entonces el alcalde de Cartagena, William Dau?

Margarita Cabello: El alcalde Dau fue suspendido en primera instancia y acatando nosotros la sentencia de la Corte Interamericana, en lo que fue avalado por la Corte Constitucional, en la Procuraduría hay doble instancia y luego tiene que ir la decisión definitiva sancionatoria al Consejo de Estado para que la avale, la verifique y luego de ahí es que quedaría suspendido.



En Riohacha lo que hay es una medida provisional que se hizo cautelar para evitar que el alcalde incida o reitere las conductas que son objeto de investigación, y estas medidas son provisionales que no fueron tocadas en la Corte Interamericana porque la sentencia se refiere a sanciones, condenas, y aquí estamos apenas en una medida provisional que se da para proteger el patrimonio público de Riohacha, para proteger a la ciudad y la comunidad de Riohacha, por cuanto se presume que podría haber reincidencia en la conducta por parte de ese alcalde.

¿Por qué habla de caos institucional frente a las elecciones?

Margarita Cabello: Es muy delicado que un presidente de la República desconozca una decisión de la Procuraduría que está siendo avalada por una sentencia de la Corte Constitucional. Se rompe el principio de colaboración armónica entre los poderes, es un tema en que el presidente de la República está promoviendo la impunidad, debilitando la lucha contra la corrupción, y más en estos momentos cercanos de elecciones regionales y peor todavía, está enviando un mensaje de que no hay ley, que no hay que cumplir las sanciones frente a los electos popularmente y por eso la Procuraduría no puede permitir eso. Es un caos. El presidente está en su postura promoviendo la impunidad e incitando a todos los funcionarios públicos que desacaten decisiones de la Procuraduría avaladas por el Consejo de Estado en su momento.

Eso es lo grave y por eso hablo del caos y de la ruptura de la democracia en Colombia con el desconocimiento de la autonomía e independencia de una rama judicial, de un ente de control y el irrespeto o el desacato porque no le gustó que ya fijó una línea de la Corte Constitucional colombiana. Eso es muy grave, porque yo no puedo como presidente de la República decir que como no me gusta una decisión del órgano judicial la desacato. Entonces mañana desacata la de la Fiscalía, mañana desacata una decisión del Consejo de Estado, mañana desacata cualquier decisión y eso sería una ruptura de la democracia en Colombia y lo que es peor, generando una incitación a que el resto de los funcionarios sigan ese mal ejemplo y desacaten las decisiones de las instituciones legítimas en nuestro país.

¿Pedirá alguna investigación contra el presidente Gustavo Petro?

Margarita Cabello: "No creo conveniente seguir generando más controversias y más confrontaciones que le van a generar a la ciudadanía angustias, temores e incertidumbres.

Ya el mal ejemplo está empezando a cundir. El alcalde de Riohacha dijo ayer que no iba a acatar la orden de suspensión. Que no se equivoque el alcalde de Riohacha al querer reintegrarse al cargo, él continúa suspendido y se expone seriamente a una responsabilidad penal y disciplinaria. La carta del presidente, que está generando esa incertidumbre y caos para nada afecta la orden de suspensión que dio la Procuraduría General de la Nación".

Margarita Cabello recalcó que “funcionario electo que esté destituido o inhabilitado o suspendido por la Procuraduría General de la Nación no puede inscribirse” para las elecciones regionales.

¿Podría Gustavo Petro enfrentar sanciones por no acatar fallo de la Procuraduría General?

“Este era un choque anunciado”, dijo Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al hablar de las competencias del Ministerio Público y por qué el presidente Petro debe acatar el fallo.

“Reformamos la Procuraduría asignándole unas competencias de primera instancia para este tipo de medidas y de sanciones. Con segunda instancia en el Consejo de Estado. Es lo que este momento avaló la Corte Constitucional y la razón acompaña a la procuradora”, recalcó.

Explicó que “la sanción la aplica la Procuraduría y el alcalde de Riohacha está sancionado. Lo que le compete al presidente es no dejar el vacío administrativo y nombrar en interinidad en el cargo a alguien. Si él no quiere hacerlo se expone a graves sanciones, no solamente penales sino también de orden administrativo”.

“Él lo que tiene que hacer es respetar el sistema jurídico colombiano, nos guste o no nos guste. El presidente de la República, un jerarca administrativo, no puede so pretexto de que no le gusta cómo quedó la reforma entrar a decir que no la va a cumplir” porque “implica un desacato a las normas”, precisó.

Arrubla subrayó que el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos cuando él fue alcalde de Bogotá “era con una legislación anterior a la que hay ahora”.

Así mismo, reconoció que no le gustó la reforma de la Corte Constitucional sobre las competencias de la Procuraduría, “yo fui uno de sus críticos. Sin embargo, en este momento hace parte del sistema jurídico colombiano y el presidente, que juró cumplir la Constitución y las leyes no está siendo fiel a ese juramento”.

Añadió que el presidente Petro “tiene una competencia asignada por la ley, que es que cuando la Procuraduría, en una medida cautelar como está haciendo, aparte a un alcalde a él le toca llenar el vacío. Si no lo hace está faltando a sus competencias funcionales y puede verse él mismo incurso en un proceso disciplinario, que obviamente es el Congreso el que lo tiene que hacer porque él tiene un fuero especial. Pero incluso puede haber la comisión de un delito porque como funcionario administrativo él tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y si no lo hace puede ser un prevaricato”.

“O sea que el presidente se está exponiendo sin necesidad a una serie de investigaciones únicamente por llevarse un choque ideológico. Cuando uno ya está gobernando tiene que quitarse todo ese bagaje político, del discurso y de las actitudes y cumplir la Constitución en la ley, que es lo que a él le corresponde. Si no le gusta la norma, que proponga una reforma, que es lo que él puede hacer. Pero la que hay actualmente, avalada por la Corte Constitucional y que a mí tampoco me gusta, habría que acatarla”, concluyó.