Procuraduría investigará a Susana Boreal por presuntamente contratar a su pareja como asesor

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la representante a la Cámara Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, por “la contratación presuntamente irregular de un asesor” que sería su pareja sentimental.

Dicho asesor “estaría vinculado a su Unidad Legislativa de Trabajo (UTL) sin el cumplimiento mínimo de los requisitos exigidos para ser nombrado en el cargo”, señaló el Ministerio Público.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la congresista habría nombrado y posesionado como asesor a su pareja sentimental, con lo que podría haber incurrido en falta disciplinaria y actuado a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses”, detalló la Procuraduría sobre el proceso abierto contra Susana Boreal.

En el caso fue incluido el señor Christian David Guzmán, pareja de Susana Boreal, quien al parecer suministró “datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad y que pudo permitir su vinculación como asesor en el Congreso de la República”.

“De igual manera, el Ministerio Público señaló que se indagarán los hechos denunciados por otros miembros de su UTL, quienes habrían sido objeto de ‘malos tratos’”, añadió la entidad reguladora.

Los hechos a los que hace referencia son los denunciados por personas que en febrero pasado dijeron haber trabajado con la representante durante la campaña.

Entre ellas está un hombre que en Twitter sostuvo que a pesar de haber laborado con ella por más de un año “no recibí pago porque ella decía que había que pagar las deudas de campaña para retornar un pago por nuestro trabajo”.

“Me siento utilizado, burlado y esto no puede pasar en el gobierno del cambio”, manifestó.

“Manchó mi dignidad, se burló de mí, de mi trabajo y de mi tiempo”, añadió.

Esas denuncias salieron a la luz luego de que Susana Boreal hablara de su gusto por la marihuana en medio de una audiencia pública sobre el cannabis.

“Yo soy consumidora bastante regular, de hecho, todos los días. Me encanta. No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo. La transformación que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, dijo.

En octubre de 2022, el también congresista Daniel Carvalho señaló que desde hace 25 años es consumidor de marihuana "y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional”.