Procuraduría llama a declarar a Nicolás Petro y a su exesposa, Daysuris Vásquez

La explosiva entrevista en la que Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en la que afirmó que el hijo del presidente Petro había recibido dinero “de personas que han tenido un pasado poco oscuro (‘el hombre Marlboro’) llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, quien le abrió una investigación por tratarse de un funcionario público, pues actualmente es diputado del Atlántico.

Otra decisión es que Day Vásquez declare bajo juramento ante el Ministerio Público, así como el señor Máximo Noriega, quien según dijo esta mujer fue quien medió para que Nicolás Petro supuestamente recibiera una suma de “más de 600 millones para la campaña del papá”.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral tendrá que certificar si Petro hijo hizo aportes a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro.

“Ordené a mi equipo disciplinario que abriera inmediatamente indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, por ser servidor público. Él actualmente es diputado a la Asamblea del Atlántico y por lo tanto nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar, luego del debate probatorio, la decisión que corresponda”, recalcó horas antes la procuradora general de la nación, Margarita Cabello.

Las declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro

La exesposa de Nicolás Petro habló con la revista Semana y aseguró que fue testigo de cómo el hoy diputado del Atlántico recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

En el desarrollo de la entrevista, Daysuris Vásquez indicó que su expareja “recibió dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander López Sierra (alias ‘el Hombre Marlboro’). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento”, resaltó la Procuraduría en un comunicado.

Nicolás Petro negó lo dicho por Day Vásquez, asegurando “que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.

“La señora Daysuris del Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Hilsaca, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente”, puntualizó.