Promotores de la consulta anticorrupción le piden a Duque que reafirme su apoyo

Dicen que se sienten confundidos pues el presidente les había dado su respaldo, pero en su discurso anunció un paquete de leyes.

Desde abril, Iván Duque se comprometió a respaldar la consulta anticorrupción y a que su partido la apoyara e hiciera campaña. La decisión de aceptar la iniciativa de las senadoras Claudia López y Angélica Lozano se dio porque, según el nuevo presidente, varios de los puntos de la consulta estaban en su plan de gobierno.

“Esa consulta coincide con propuestas que nosotros hemos venido haciendo para enfrentar ese flagelo: limitar el número de periodos en el Congreso de los congresistas a no más de dos o tres periodos. También que los corruptos no puedan jamás volver a contratar con el Estado y que empresas que corrompan, ni la empresa, ni sus dueños, ni sus gestores puedan jamás contratar con el Gobierno colombiano”, dijo Duque el 18 de abril de 2018.

Vea aquí el discurso completo de Iván Duque:

Escuche aquí completo el discurso de posesión de Iván Duque como presidente de Colombia Sin embargo, durante su discurso presidencial, manifestó que presentaría un paquete de leyes para luchar contra la corrupción.

Y los líderes de la consulta manifestaron su confusión:

“Porque en público el Centro Democrático dice que la apoya, pero en privado ayer quedó en evidencia que no. De manera que le pedimos al presidente Duque que reafirme públicamente su compromiso y su palabra”, dice Claudia López.

Por su parte la representante Angélica Lozano expresó: “No sé al fin a quién creerle, si lo que dicen en público, ante el Senado, en micrófonos ante el país o lo que dicen en fiestas privadas en donde se burlan de nosotros, la oposición”.

Faltan 18 días para que se vote por la consulta anticorrupción y los promotores esperan que el presidente Duque cumpla su palabra de apoyar y hacer campaña.